"Сложно": замученная Тодоренко уехала из дома не одна

Ведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками новыми фото.

Этим летом ведущая Регина Тодоренко стала мамой во второй раз. В браке с музыкантом Владом Топаловым она родила двух сыновей. Своей личной жизнью теледива свободно делится в социальных сетях. Например, она часто говорит подписчикам, что отказ от работы и погружение в материнство дается ей не просто.

Скорее всего, именно поэтому замученная бытом и материнством Тодоренко решила не сидеть в декрете, а продолжить работать над проектами. Спустя пару месяцев после рождения младшего сына, Регина отправилась в рабочую командировку. Возможно, она связана со съемками в сериале "Секреты семейной жизни". Напомним, что Регина Тодоренко в этом проекте получила свою первую роль в кино.

Ведущая уехала из дома не одна. С собой она взяла двух детей — Мишу и Мирослава. Регина признается, что знает о трудностях такого перемещения, но, по ее мнению, с детьми легче ездить в поездки. "Детворе порой сложно даются длительные перелеты, но если все спокойно, то мне удается и сценарий почитать и даже поесть", — рассказывает звезда "Орла и Решки".

В серии этих фотографий с детьми из самолета Регина Тодоренко не уточнила, путешествует семья втроем или в сопровождении мужа. Пока на фотографиях Влад Топалов не промелькал.