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Шоу-бизнес
"Тоже порча!": Схоронившая малыша Ваенга трясет руками как ошалелая

"Тоже порча!": Схоронившая малыша Ваенга трясет руками как ошалелая

Душераздирающее зрелище. Звезда шансона Елена Ваенга показалась публике.
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Исполнительница хита "Золотая рыбка" стала гостем программы "Ну-ка все вместе!", ее пригласили в команду членов жюри. Перед этим Елена Ваенга выступила на сцене, трогая сердца публики пронзительным вокалом.

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Ведущий Николай Басков сравнил певицу с магом, который изгоняет нечисть. Указывая пальцем на Сергея Лазарева, шоумен неуклюже пошутил. "С него тоже можно снять порчу!" — воскликнул натуральный блондин.

Королева шансона довольно уселась в кресло и принялась судить конкурсантов. Ее внимание привлек самородок из Владикавказа. Елена Ваенга поддержала парня и призналась, что ей тяжело развлекать публику из-за волнения, хотя сценического опыта у нее навалом.

По словам певицы, она дрожала вместе с микрофоном. И это правда! В начале выпуска шоу "Ну-ка все вместе!" видно, что знаменитость трясет руками как ошалелая.

Впрочем, ничего удивительного. Высокий уровень ответственности в условиях стресса нередко приводит к печальным последствиям. Кроме того, Елена Ваенга раздавлена горем. Как писали "Дни.ру", ее любимого кота Лаврика насмерть задрал пес. Схоронившая малыша Елена Ваенга затаила обиду на животных после трагедии.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Елена Ваенга. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2022, 11:28 Источник: Россия 1/"Ну-ка все вместе!" ✓ Надежный источник
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