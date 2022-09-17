"Тоже порча!": Схоронившая малыша Ваенга трясет руками как ошалелая

Исполнительница хита "Золотая рыбка" стала гостем программы "Ну-ка все вместе!", ее пригласили в команду членов жюри. Перед этим Елена Ваенга выступила на сцене, трогая сердца публики пронзительным вокалом.
Ведущий Николай Басков сравнил певицу с магом, который изгоняет нечисть. Указывая пальцем на Сергея Лазарева, шоумен неуклюже пошутил. "С него тоже можно снять порчу!" — воскликнул натуральный блондин.
Королева шансона довольно уселась в кресло и принялась судить конкурсантов. Ее внимание привлек самородок из Владикавказа. Елена Ваенга поддержала парня и призналась, что ей тяжело развлекать публику из-за волнения, хотя сценического опыта у нее навалом.
По словам певицы, она дрожала вместе с микрофоном. И это правда! В начале выпуска шоу "Ну-ка все вместе!" видно, что знаменитость трясет руками как ошалелая.
Впрочем, ничего удивительного. Высокий уровень ответственности в условиях стресса нередко приводит к печальным последствиям. Кроме того, Елена Ваенга раздавлена горем. Как писали "Дни.ру", ее любимого кота Лаврика насмерть задрал пес. Схоронившая малыша Елена Ваенга затаила обиду на животных после трагедии.