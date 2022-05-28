Держащаяся за живот Ваенга ответила на слухи о беременности: С кем не бывает?

На снимке артистка стоит в компании артисток из КВН Ольги Картунковой и Екатерины Моргуновой. Затянутая в платье звезда держится за живот, который отчетливо проглядывается под тонкой тканью. Поклонники тут же стали поздравлять 45-летнюю певицу с беременностью и радоваться, что у ее сына Ивана появится братик или сестричка.
Несмотря на то что Елена Ваенга никак не прокомментировала интересное положение, кажется, фанаты радовались зря. Знакомые артистки вышли на связь с журналистами и расстроили: звезда не беременна.
"Она не ждет ребенка. Елена была просто в корсете, плюс неудачный ракурс, кто-то неудачно сфотографировал. С кем не бывает?" – рассказал источник, близкий к Ваенге. По словам знакомого, артистка очень огорчена подобными слухами. Возможно, сделать это заявление попросила сама певица – настолько ей неприятны пересуды.
Напомним, не так давно в интервью Ксении Собчак Елена Ваенга призналась, что во время беременности 10 лет назад ее жестко избили на Украине. Артистка считает, что ей досталось только за то, что она говорила по-русски.
У артистки подрастает сын Иван, мальчику десять лет. Елена Ваенга счастлива в отношениях с музыкантом Романом Садырбаевым.