Потратившая огромную сумму на роды Тодоренко решила одевать сына в обноски

Регина Тодоренко — человек контрастов. Ведущая то делает заявления, за которые подвергается критике со стороны "прогрессивной" части общества, то наоборот делает то, что вызывает ужас у конформистов.
Недавно экс-ведущая "Орла и решки" сообщила, что выступает за осознанное потребление. Она не собирается покупать ребенку новые вещи.
"Для нашего младшего сына я принципиально решила не набирать новых вещей, так как их срок годности зачастую 2-3 месяца, а дети растут быстро", — написала Тодоренко в своем телеграм-канале.
Супруга Влада Топалова отметила, что у нее самой весьма скромный гардероб, по крайней мере по меркам шоу-бизнеса. Даже стилист знаменитости была удивлена, что у ведущей не так много вещей, как ожидалось. "Я частенько покупаю одежду на распродажах и вообще не стесняюсь приобретать подержанные вещи, ношу аккуратно, а потом отдаю или так же перепродаю", — призналась Тодоренко.
Ранее сообщалось, что недавно родившийся у Тодоренко и Топалова ребенок появился на свет в США, что автоматически дает ему право на американское гражданство. Известно, что домашние роды влетели звездной паре в копеечку.