Секс с Надеждой Кадышевой довел до истерики смазливого юнца: Какой кошмар!

Яна Чурикова рассказала неожиданную историю о Надежде Кадышевой.

Народная артистка в последнее время редко появляется на публике. Поговаривают, что из-за проблем со здоровьем она решила приостановить свою концертную деятельность. Однако о певице коллеги по творческому цеху не забывают: недавно про Надежду Кадышеву вспомнила Яна Чурикова в новом авторском шоу, посвященном "Фабрике звезд".

Она заговорила о певице не случайно: дело в том, что в 2002 году звезда появилась в одном из выпусков нашумевшего шоу и спела композицию "Ивушки". Вместе с ней на сцене появились Лариса Долина и Сати Казанова. Со-ведущие Яны Чуриковой – смазливый юнец по имени Даня, которого в комментариях многие спутали с девушкой, а также настоящая поклонница и эксперт "Фабрики звезд" Люба – посчитали, что артистка поет под фонограмму.

Тогда-то теледива и вспомнила случай, когда ей посчастливилось услышать вокал Надежды Кадышевой. И это, по признанию звезды, привело ее в настоящий восторг.

"Пение Надежды Кадышевой вживую — чистый секс! Секс тоже бывает разный", – откровенно заявила Яна Чурикова.

Однако со стороны своих со-ведущих она услышала неоднозначную реакцию. Например, Даню слово "секс" с Надеждой Кадышевой в сочетании довело до истерики. Заливаясь смехом и прикрывая лицо он начала кричать: "Какой кошмар!"