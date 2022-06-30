"Брызнет кислотой": Любитель потных самцов Цискаридзе уготовил страшную кару для вставившего не туда мужика

Певец Данко вывел Николая Цискаридзе на чистую воду.

Звезда российского балета является кумиром миллионов женщин. Однако он, к сожалению или к счастью, так и не обзавелся женой и детьми. Именно поэтому многие подозревают Николая Цискаридзе в нетрадиционной ориентации, да и сам он нередко, сам того не подозревая, дает для этого поводы.

Артиста очень часто окружают мужчины. Например, в лице его учеников, которых он искренне любит. Вспомнить хотя бы пляжное шоу, которое он устроил прошлым летом с потными самцами. Коллеги по творческому цеху, кстати, любят бросить камень в огород прославленного танцора. Не так давно певец Данко посмеялся над одиночеством педагога: мол, ему уже под 50, а семьи так до сих пор и нет.

Более того, звезда эстрады продолжает насмехаться над Николаем Цискаридзе. Накануне он намекнул на нетрадиционную ориентацию артиста: мол, когда он сам танцевал в Большом театре, большая часть мужчин были нормальной ориентации, а исключением оказался как раз Николай Максимович. Когда все вокруг стали строить отношения с женщинами, заводить семьи, танцор, якобы, продолжал быть одиноким, чем вызывал массу вопросов.

Смелости музыканта можно только позавидовать, однако он опасается, что звезда российского балета может уготовить страшную кару за то, что певец вставил не туда свои грязные слова.

"Прячусь в лесу. Боюсь, что он в меня брызнет какой-нибудь кислотой. Надеюсь, этого не случится, хотя сколько веревочке не вейся, конец все равно найдется", – с иронией сказал обидчик Николая Цискаридзе.