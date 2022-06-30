Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
"Смерть": Стало известно об уходе Марии Порошиной
И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
партнеры
Четверг
30 июня
Лента новостей
11:12
Сумма крупная: мечтающая спастись от проклятого рака Заворотнюк увязла в долгах
11:10
"Уже нет на этой земле": Новая любовь похоронившего жену Шаляпин оказалась на том свете
10:43
Дети пожаловались на насилие со стороны воспитательницы в челябинском лагере
10:22
Натянули задницу на лицо: что пришлось пережить обгоревшей в пожаре Хлебниковой
10:21
"Брызнет кислотой": Любитель потных самцов Цискаридзе уготовил страшную кару для вставившего не туда мужика
09:31
"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство
09:03
Не смогли спасти: Убитая разводом с мужем Пугачева оказалась на кладбище
08:43
"Я влюбилась в другого": жена Мартиросяна ошарашила заявлением после слухов о разводе
06:32
Вышла за японца, бросила актерство и сработалась с Абрамовичем: куда пропала Анастасия Немоляева
04:13
Цены на пентхаусы начинаются от 16,9 млн
02:33
"Однушки" Подмосковья на 42% дешевле
00:17
День Мануйло и Савелия: что нельзя делать 30 июня 2022 года
20:53
В ХМАО пьяный водитель устроил погоню со стрельбой
19:48
В Краснодарском крае произошло массовое ДТП
19:37
"В шаге от смерти": агрессивные змеи напали на звезду "Гончих"
19:08
Дом из тысячи "дошираков": в центре Москвы организовали уникальный перфоманс
18:45
Сделал сальто и отлетел на метр: автомобиль на скорости сбил мотоциклиста (видео)
18:05
"Скучаю": Подольская обмякла рядом с молодым красавцем после слухов о разрыве с Пресняковым
17:33
Бесстыдно обнажившая грудь Королева рассекретила свой настоящий вес: Я не худая
17:31
До какого предела может упасть доллар? Отвечает экономист
17:25
Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 9 июля
16:52
"Мама дорогая!": бьющаяся в экстазе толпа сожрала ребенка Арзамасовой
16:47
"Провести невозможно": Платоновский фестиваль в Воронеже отменен
16:11
"Метастазы в позвоночник и печень": сестра Фриске лечится от рака за границей и собирает деньги
16:06
"Моя любовь": светящаяся Чехова предъявила миру новорожденного
16:04
"Бездарности пробьются сами": Пенкин высказался о происходящем на эстраде
15:16
"Для него": оказавшаяся на грани развода Ковальчук притащила в постель к мужу третьего
14:54
Развалившийся посреди дороги полуголый мужик рассорил народ: видео
14:27
Смердящая раздувшаяся Семенович довела до омерзения: Могу себе позволить попукать!
14:11
Узнавшую о раке лысую Чехову перекосило в адских муках: Ужасы
13:58
"Слава Египту! Слава героям!": премьера "Аиды" в "Геликоне" оказалась очень злободневной
13:36
"Люди, помогите": истерзанная раком Заворотнюк вопит о спасении
13:28
Отказывалась рожать детей и променяла мужа на режиссера: что стало с актрисой Толстогановой
13:21
Дочь Стриженовой в белоснежном платье принимает поздравления: Это большое счастье
12:52
На Каширском шоссе в Москве загорелся мусор на площади 2000 кв. метров
12:49
"Найдена мертвой": С обнаруженной в реке почерневшей Толкалиной простились в храме
12:40
Канцлера Шольца развеселил вопрос о гарантиях безопасности для Украины: видео
11:59
"Совет да любовь!": кинутый женой изменщик Николаев представил новую невесту
11:52
"Решил устроиться таксистом": победитель "Голоса" Бербеков о бедственном положении без концертов
11:47
Не для слабонервных: Страшная болезнь изъела тело измученной Королевой
11:16
Бузова может быть довольна: изможденный Тарасов заявил о проблемах в семье
11:08
"Очень тяжело": Стали известны последние слова Шатунова перед смертью
10:29
Россиянам сообщили о новом порядке регистрации прав на недвижимость
10:26
В подмосковном Одинцово поймали распространителя героина
10:19
"Это кошмар!": Разлагающееся тело покойника Нарцисса не могут засунуть в гроб
09:44
"Тюремное заключение": напавшей на соседку Успенской светят нары
09:39
Начал разлагаться: патологоанатом о состоянии лежащего уже неделю трупа Пьера Нарцисса
09:28
"Все, ухожу": Подавшая на развод покалеченная мужем Пугачева сбежала из дома
09:16
Льготу при регистрации прав на недвижимость в Крыму продлили до 2025 года
08:54
"Макс все решает": престарелая Пугачева села на шею молодому мужу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не смогли спасти: Убитая разводом с мужем Пугачева оказалась на кладбище
"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство
Собянин рассказал о переменах в районах Солнцево и Ново-Переделкино
Натянули задницу на лицо: что пришлось пережить обгоревшей в пожаре Хлебниковой
"Брызнет кислотой": Любитель потных самцов Цискаридзе уготовил страшную кару для вставившего не туда мужика
Дети пожаловались на насилие со стороны воспитательницы в челябинском лагере
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Брызнет кислотой": Любитель потных самцов Цискаридзе уготовил страшную кару для вставившего не туда мужика

"Брызнет кислотой": Любитель потных самцов Цискаридзе уготовил страшную кару для вставившего не туда мужика

Певец Данко вывел Николая Цискаридзе на чистую воду.
прочитано 302 раза

Звезда российского балета является кумиром миллионов женщин. Однако он, к сожалению или к счастью, так и не обзавелся женой и детьми. Именно поэтому многие подозревают Николая Цискаридзе в нетрадиционной ориентации, да и сам он нередко, сам того не подозревая, дает для этого поводы.

ПО ТЕМЕ

"Имеет право": Подсидевшего Галкина Цискаридзе втянули в грязные разборки

"Я всегда хочу одного": 48-летний Цискаридзе об увлечении молодыми ребятами

Артиста очень часто окружают мужчины. Например, в лице его учеников, которых он искренне любит. Вспомнить хотя бы пляжное шоу, которое он устроил прошлым летом с потными самцами. Коллеги по творческому цеху, кстати, любят бросить камень в огород прославленного танцора. Не так давно певец Данко посмеялся над одиночеством педагога: мол, ему уже под 50, а семьи так до сих пор и нет.

Более того, звезда эстрады продолжает насмехаться над Николаем Цискаридзе. Накануне он намекнул на нетрадиционную ориентацию артиста: мол, когда он сам танцевал в Большом театре, большая часть мужчин были нормальной ориентации, а исключением оказался как раз Николай Максимович. Когда все вокруг стали строить отношения с женщинами, заводить семьи, танцор, якобы, продолжал быть одиноким, чем вызывал массу вопросов.

Смелости музыканта можно только позавидовать, однако он опасается, что звезда российского балета может уготовить страшную кару за то, что певец вставил не туда свои грязные слова.

"Прячусь в лесу. Боюсь, что он в меня брызнет какой-нибудь кислотой. Надеюсь, этого не случится, хотя сколько веревочке не вейся, конец все равно найдется", – с иронией сказал обидчик Николая Цискаридзе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2022, 10:21 Источник: PROзвезд ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Совсем стыд потеряла: Сверкнувшую бритым лобком Королеву застукали с прибором внутри

Не постеснялась
Шоу-бизнес

"Люди, помогите": истерзанная раком Заворотнюк вопит о спасении

Она находится не в Москве.
Шоу-бизнес

Дочь Стриженовой в белоснежном платье принимает поздравления: Это большое счастье

Серьезное событие
Шоу-бизнес

Тысяча любовниц, чувства к Понаровской и счастье с молодой женой: личная жизнь ловеласа Павлиашвили

Как артист искал настоящую любовь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

Дети пожаловались на насилие со стороны воспитательницы в челябинском лагере
В Петербурге арестовали попавшего петардой в пенсионерку мужчину
В Петербурге загорелся частный дом
В Нижегородской области бык убил мужчину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+