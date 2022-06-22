"Я всегда хочу одного": 48-летний Цискаридзе об увлечении молодыми ребятами

23 июня в Кремлевском дворце состоится большой отчетный концерт выпускников Академии им. Вагановой, которой Николай Цискаридзе руководит с 2013 года. Прославленный артист балета накануне этой даты поделился неожиданными соображениями.



Цискаридзе не устает повторять, что нынешнее поколение не очень образовано, что ему не хватает внутренней культуры. "Хорошего у них только то, что они молодые, – убежден Цискаридзе. – А больше ничего. Понимаете, я всегда хочу одного. Я этих людей учил профессии "артиста балета". Я не учил их прыжкам, ужимкам. Я их учил серьезной профессии. Я со всеми работал: водил в музеи, заставлял читать, смотрел с ними кино, специально о чем-то беседовал, чтобы у них появилось какое-то собственное мнение, свой диалог. Но когда я вижу ужимки и плохо выполненные прыжки – для меня это неинтересно".

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"Мне очень жалко, но мало кто может сделать роль, чтобы мне понравилось. Понятно, что я им все время говорю: "Я вас все равно буду любить". Но дело не в моей любви, а в том, что я не вижу, что мой труд во что-то вырос. Очень редко это бывает", – рассказал танцор об увлечении молодыми.

Особенно тревожит Цискаридзе, когда на сцену выходят мерзавцы. "Я очень часто люблю подонков как артистов и не переношу этих людей в жизни, – приводит его слова журнал для пассажиров "РЖД". – Они для меня "нерукопожатны".