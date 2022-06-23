"Имеет право": Подсидевшего Галкина Цискаридзе втянули в грязные разборки

Николай Цискаридзе высказал свое мнение по поводу сбежавших за границу артистов.

После начала спецоперации на Украине многие российские звезды уехали за границу. Одни сделали это тихо, пообещав вернуться, а другие, сидя за бугром, поливают страну грязью, таким образом предавая годами кормившую их родину. Николай Цискаридзе оказался в числе тех, кто остался в России.

Более того, звезда балета, можно сказать, подсидел Максима Галкина, который вместе с семьей покинул родину и обосновался в Израиле. Вместе с тем комик лишился работы на телевидении, а его место ведущего шоу "Сегодня вечером" как раз и занял Николай Цискаридзе. Накануне журналисты втянули артиста в грязные разборки, решив узнать его мнение по поводу одной острой темы.





Не секрет, что сейчас настоящее противостояние происходит между звездами, сбежавшими за бугор, и звездами, которые остались в России: они то и дело друг друга ругают. Так вот, Николай Цискаридзе, как выяснилось, не входит в список ярых критиков. Несмотря на свою безграничную любовь к России, он решил встать на защиту беглых артистов.

Ныне ведущий "Сегодня вечером" признался, что не осуждает обосновавшихся за границей звезд. По его мнению, пребывание в демократическом обществе, позволяет людям поступать так, как им велит сердце. "Каждый человек имеет право на выбор того, где он хочет проводить сегодня свое время", – сказал Александр Цискаридзе.