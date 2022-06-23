Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско
"Родилась": Тодоренко с вывернутым пупком показала румяную малютку
"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого
"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения
партнеры
Четверг
23 июня
Лента новостей
11:26
Пошел ко дну: стало известно о страшной участи брошенного Шепелева
11:25
Миллионы долларов и квартиры: родные делят шикарное наследство внезапно умершего Шатунова
10:59
Умер певец Юрий Шатунов
10:57
"Имеет право": Подсидевшего Галкина Цискаридзе втянули в грязные разборки
10:53
Спрос на аренду квартир снизился на 40%
10:34
"Выезжает на горбу женщины": любитель сморщенных богачек Шаляпин взялся за старое
10:26
"Отложенный спрос": в России вырос интерес к новостройкам
10:07
На какие квартиры проще получить скидку
10:05
Дорогие похороны: тело жившего скромно Нарцисса отправляют на родину при помощи Кравец
09:52
Потеряла кормушку: Вскрылись умопомрачительные заработки беглянки Литвиновой в России
09:48
Бесстыжая Пегова сверкнула стройными ляжками недалеко от президентской резиденции
09:44
В Челябинске подростки толпой избили мужчину
09:28
Мама: обколотую 21-летнюю дочь Литвиновой сняли в центре Парижа
09:28
Мишустин снизил ставку по льготной ипотеке в России
09:18
Новое шоу: молчаливый лицемер Ургант нашел другую работу
08:54
"Он был моим старшим братом": суперфиналист "Голоса" Мукенди заберет песни умершего Нарцисса
08:53
"И без лифчика, и без трусов": Развязная Асмус разделась при всем честном народе
08:35
Напал на человека: в Башкирии сняли на видео медведя
08:34
"Каминг-аут": изворотливого Галкина прижали к стенке после обвинений в гомосексуализме
06:14
Если б я был султан – был бы холостой! Пятерка российских секс-символов без жен и детей
04:15
"Нужно обращаться за помощью": не сумевшей родить ребенка 42-летней Семенович вынесли приговор
02:30
"А вам слабо?": владычица дворовых голубей уморила публику диким танцем
02:19
"Я плачу": Смерть близкого мужчины раздавила убитого горем Гребенщикова
00:05
Тимофеев день: что нельзя делать 23 июня в православный праздник
22:13
"Я не одинока!": примкнувшая к темнокожим парням Бузова без оглядки отдалась красавцу с огромным достоинством
21:23
"27 сантиметров!": возбужденная Королева рассказала о своем первом разе
20:34
Заподозренная в разводе с Меладзе Брежнева приняла важное решение: Избегать
19:43
Скатертью дорожка: облизавшая предателя Галкина Орбакайте вместе с дочерью рванула из страны
18:59
"Остановка сердца": изведенная больным мужем Высоцкая совершила нелепую ошибку
18:07
Надругавшегося над прахом Кобзона Баскова выпороли толпой: Понравилось
17:21
"Уже не выжить": наглотавшийся таблеток Агутин готовится к худшему
16:38
Вот и все: униженная Кабаева с ребенком на руках вычеркнула из жизни того самого
16:10
"Я всегда хочу одного": 48-летний Цискаридзе об увлечении молодыми ребятами
16:04
Жена обвинила в пьянстве и побоях, а ведущая – в изнасиловании: громкие скандалы Пьера Нарцисса
15:52
Юлечка забрала: связь Началовой с Нарциссом вскрылась после смерти
15:20
Красноярск – сердце Сибири: топ-5 наикрасивейших мест
14:56
"Смерть": Стало известно об уходе Марии Порошиной
14:52
В секунде от трагедии: водитель на полной скорости не пропустил пешеходов (видео)
14:36
Машина всмятку: Смертельная авария в Бийске попала на видео
14:28
В Люберцах мамы устроили разборки на детской площадке
14:28
В России нашли бессмертное способное на криосон живое существо (видео)
14:28
"Новость – шок": Подольскую пришибло смертью
14:13
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
14:07
В Якутии пропал самолет Ан-30
13:56
"Длилась не один час": Вдова раскрыла детали предсмертной операции Пьера Нарцисса
13:52
Не почка: названа шокирующая причина смерти Пьера Нарцисса
13:29
Синоптик рассказала об улучшении погоды в Москве
13:13
Какие тренды будут в постельном белье в ближайшие годы
13:08
На рынке новостроек Москвы установлен новый рекорд
12:40
Ударился в религию и в свои 38 сидит у мамы на шее: как живет психически больной сын Костолевского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Скончалась от туберкулеза": трагичная новость о Литвиновой прикончила публику
"Глаза пробитые": объявлено о срочной госпитализации искореженного Зеленского
Неадекватная пассажирка устроилка скандал в самолете – видео
Выкатившая потасканные груди разведенка Муцениеце получила под дых: Это не красиво
Курс доллара скатился ниже 55 рублей
Успенская предъявила ребеночка от Баскова: Очень похож на самого Колю
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Имеет право": Подсидевшего Галкина Цискаридзе втянули в грязные разборки

"Имеет право": Подсидевшего Галкина Цискаридзе втянули в грязные разборки

Николай Цискаридзе высказал свое мнение по поводу сбежавших за границу артистов.
прочитано 180 раз

После начала спецоперации на Украине многие российские звезды уехали за границу. Одни сделали это тихо, пообещав вернуться, а другие, сидя за бугром, поливают страну грязью, таким образом предавая годами кормившую их родину. Николай Цискаридзе оказался в числе тех, кто остался в России.

ПО ТЕМЕ

"Я всегда хочу одного": 48-летний Цискаридзе об увлечении молодыми ребятами

"Не отмыться": напуганный обрезанием Цискаридзе решил работать языком

Более того, звезда балета, можно сказать, подсидел Максима Галкина, который вместе с семьей покинул родину и обосновался в Израиле. Вместе с тем комик лишился работы на телевидении, а его место ведущего шоу "Сегодня вечером" как раз и занял Николай Цискаридзе. Накануне журналисты втянули артиста в грязные разборки, решив узнать его мнение по поводу одной острой темы.


Не секрет, что сейчас настоящее противостояние происходит между звездами, сбежавшими за бугор, и звездами, которые остались в России: они то и дело друг друга ругают. Так вот, Николай Цискаридзе, как выяснилось, не входит в список ярых критиков. Несмотря на свою безграничную любовь к России, он решил встать на защиту беглых артистов.

Ныне ведущий "Сегодня вечером" признался, что не осуждает обосновавшихся за границей звезд. По его мнению, пребывание в демократическом обществе, позволяет людям поступать так, как им велит сердце. "Каждый человек имеет право на выбор того, где он хочет проводить сегодня свое время", – сказал Александр Цискаридзе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Николай Цискаридзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2022, 10:57 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Смерть": Стало известно об уходе Марии Порошиной

Сильный удар
Шоу-бизнес

"Я всегда хочу одного": 48-летний Цискаридзе об увлечении молодыми ребятами

Стать фаворитом танцора сложно
Шоу-бизнес

Вот и все: униженная Кабаева с ребенком на руках вычеркнула из жизни того самого

Пути обратно нет
Шоу-бизнес

Надругавшегося над прахом Кобзона Баскова выпороли толпой: Понравилось

Неожиданно

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Челябинске подростки толпой избили мужчину
В Люберцах мамы устроили разборки на детской площадке
В Якутии пропал самолет Ан-30
Под Ростовом на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+