Господи, помилуй: усохшая до ужаса Кадышева вызвала оторопь

Надежда Кадышева 1 июня отмечает день рождения.

Сегодня народной артистке России исполнилось 63 года. По случаю праздника Надежда Кадышева решила поделиться с поклонниками свежим фото, что в последнее время с ней случается довольно редко. В своем микроблоге певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена среди роскошных букетов цветов, подаренных почитателями ее таланта. Сама именинница облачена в ярко-розовое пальто. Женщина сидит на пуфе, вероятно, в своем доме и радостно улыбается в камеру.

Кадышева сердечно поблагодарила поклонников за поздравления и пожелала всем счастья и добра. Певица отметила, что она в этот день очень счастлива. Впрочем, внешний вид артистки вызвал у поклонников сомнения в том, что у нее все так уж хорошо.

Некоторым особо впечатлительным пользователям показалось, что пожилая Кадышева вдруг усохла до ужаса, и это вызвало оторопь, ведь еще недавно в Сети поговаривали о том, что звезда сильно располнела. Остается надеяться, что артистка просто взяла себя в руки и похудела, а все беспокойства – это лишнее. Так или иначе фанаты на всякий случай пожелали артистке крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческого процветания.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что располневшая Надежда Кадышева превратилась в мрачную старуху.