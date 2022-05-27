"Уйдет из жизни": Забеременевшей на пятом десятке Ваенге вынесли приговор

Не так давно подтвердились слухи о том, что уже совсем скоро 45-летняя Елена Ваенга родит еще одного ребенка. В интернет просочился снимок, на котором беременная артистка позирует со своими знаменитыми подругами – актрисами шоу "Однажды в России" Ольгой Картунковой и Екатериной Моргуновой.
Мимо этой фотографии не прошла светская сплетница Лена Миро. Обозревательница, имея острый язык, как ни странно, не стала набрасываться на находящуюся в интересном положении певицу, а, напротив, поддержала артистку в ее стремлении завести еще одного ребенка в уже немолодом возрасте.
Однако блогерша подчеркнула: когда Ваенга выйдет на пенсию, ее отпрыск окончит начальную школу. А когда он выпустится из общеобразовательного учреждения, исполнительнице хита "Курю" будет седьмой десяток.
"Раз позволяет здоровье, то пусть рожает", – высказалась Лена. "Ну да, пораньше уйдет из жизни своего ребенка... лет на 20. И что?" – продолжил мысль Миро читатель ее блога, будто вынес приговор певице.
Напомним, Елена Ваенга воспитывает сына Ивана, которому в 2022 году исполнится 10 лет. Кстати, ту беременность артистка тоже скрывала до последнего.