"Решилась повторить": 45-летняя Ваенга перестала скрывать выросший живот

Как бы ни хотелось, некоторые моменты в жизни женщины скрыть просто невозможно, поэтому приходится разоблачаться. Подозрения поклонников о беременности 45-летней певицы возникли еще во время ее выступления на День Победы. Тогда Елена Ваенга проигнорировала слухи и продолжила старательно молчать. Теперь же скрывать изменения в фигуре стало затруднительно, и она перестала это делать.
Как пишет "ЭГ", первой фото округлившейся Елены Ваенги показа ее подруга Ольга Картункова. На снимке хорошо заметен выросший живот певицы, на который звезда нежно положила руку, как это делают многие женщины в положении. Ваенга одета в расклешенное от пояса черное платье, которое теперь лишь подчеркивает поплывшую талию звезды.
Сама артистка пока не давала комментариев на эту щекотливую тему, но поклонники сразу пришли в восторг от увиденного и стали поздравлять певицу. Люди отметили, что Елене очень идет материнство – женщина так и светится от счастья.
"Все же решилась повторить опыт", "Теперь у Ванечки появится братик или сестричка," – обрадовались фолловеры.
Напомним, что у Елены Ваенги уже есть сын Иван, которому этим летом исполнится десять лет. Певица очень трепетно и нежно относится к наследнику. Первую беременность исполнительница тоже не афишировала, поэтому и на этот раз в ее молчании нет ничего удивительного.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как беременную Елену Ваенгу отдубасили на Украине.