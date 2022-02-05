"Перевел 80 евро": Бросивший семью муж Макеевой откупился от сына

Супруг Анастасии Макеевой не общается с детьми.

Роман Мальков познакомился с артисткой случайно, между ними проскочила искра, вскоре бизнесмен решил начать отношения с Анастасией. Единственная проблема в красивой истории любви – семья Романа. Ради Макеевой он бросил жену, с который был 17 лет, и четверых детей. У экс-супруги Малькова и Макеевой идет настоящая война.

Бросив жену, бизнесмен отказался и от детей. По крайней мере, так говорит его бывшая жена. Роман не общается с наследниками, которые остались в Словении. Мальков даже подарки детям передает через знакомых.

Светлана Малькова рассказала, что бывший буквально откупился от ребенка, он перевел деньги другу, чтобы тот купил его сыну самокат. "Папа перевел знакомому 80 евро и попросил купить Акиму самокат. Он купил. Акиму, конечно, сказали, что папа дал денег. Ну, Аким как будто и не услышал", - рассказала в своем блоге соперница Макеевой.

Недавно стало известно, что прошлый брак Анастасии Макеевой с Глебом Матвейчуком был не таким идеальным. В нулевых парой восхищались тысячи поклонников, однако все было чуть иначе. Макеева рассказала, что их союз был взаимовыгодным и больше дружеским, чем любовным. Экс-супруги расстались в приятельских отношениях.