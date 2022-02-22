Умер артист Олег Вавилов

Народный артист России умер в возрасте 72 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Театра Сатиры, где он служил. Там сообщили, что Олег Вавилов давно болел, но его кончина никак не связана с коронавирусом.
Олег Вавилов появился на свет в 1950 году. Он является выпускником ГИТИСа, учился в мастерской Марины и Василия Орловых. Широкую известность артист получил по роли пана Збышека в популярной советской телепередаче "Кабачок "13 стульев".
Напомним, весной прошлого года Олег Вавилов попал в реанимацию. Звезду экстренно госпитализировали прямо из театра. Утверждалось, что у артиста была транзиторная ишемическая атака — острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга. Кроме того, наблюдались проблемы с речью.
В 2004 году актер поступил в Театр Сатиры, где служил до последнего. Но за свою карьеру он играл и в других театрах: в театре на Малой Бронной, в МТЮЗ, в Казанском БДТ имени Качалова, а также в
ГИТИСе.
Кроме того, у Олега Вавилова была богатая фильмография. Артист сыграл Антона Чехова в картине "Я — актриса", Эндрю Харлана в экранизации романа Айзека Азимова "Конец вечности" и во многих других фильмах.