"Совсем чокнулись!": Спрятавшая соски беременная Пожарская снялась голышом

Актер Иван Янковский показал обнаженную избранницу. Диана Пожарская прикрыла ладошкой гениталии.

Летом 2021 года Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями. У пары появился сын, малыша назвали Олегом в честь дедушки. Россияне до сих пор гадают, поженились молодые партнеры или же они еще не готовы к серьезным отношениям.

В День матери Иван Янковский не стал публично поздравлять возлюбленную, а вот на следующий после праздника день удивил народ необычным снимком. В личном блоге артист показал кадр, где Диана Пожарская предстала полностью голая и с большим "беременным" животом.

На съемке актриса стояла боком к фотографу, прикрывая руками интимные места. Так, обнаженная женщина спрятала грудь и паховую область. Перед объективом Диана Пожарская выглядела слегка сердитой и даже грозной, судя по выражению лица.

"Ну и зачем нам это видеть? Это вы смотрите на нее, она ваша женщина, мать вашего ребенка. Хоть голой смотрите на нее, но нам-то зачем на нее смотреть голую? Что в этом красивого? Уже совсем чокнулись!" — обрушились в комментариях на Ивана Янковского.

Пользователи Сети сочли, что Диана Пожарская зря показалась публике в чем мать родила. По мнению многих, такими пикантными снимками стыдно хвастаться на всю страну. Звезду и ее избранника призвали быть более скромными и соблюдать правила приличия.