"Какаешь что ли?": Отклячившую зад жену Янковского застукали в неудобной позе

Избранница Ивана Янковского присела на дорожку. Диана Пожарская попалась на камеру.

Популярный артист Иван Янковский обожает свою возлюбленную и по совместительству коллегу, которая после рождения сына становится все краше. Купаясь в любви, Диана Пожарская выглядит эффектно и с радостью демонстрирует свои фото окружающим. Недавно звезда решилась на необычную съемку в черно-алых тонах.

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У девушки получилось так много удачных кадров, что она не смогла выбрать один. В "Инстаграм" она посвятила отдельный пост снимкам, на которых позирует сидя. Молодая мать приземлилась на корточки и отклячила зад. Так фотограф ее и застукал. Диана Пожарская выглядела напряженной, пока ее икроножные мышцы сокращались.

Поза выдалась неудобной, так как жена Ивана Янковского надела туфли-лодочки и вечерний наряд. Подол ее платья неудачно спадал на пол. На фото в силу ракурса кажется, что под пятой точкой девушки что-то лежит. Взгляд у актрисы грустный и даже отстраненный.

Эпатажные кадры взорвали Сеть, ведь Диана Пожарская давно привлекает внимание общественности. "Какаешь что ли?", "Изысканная красота", "Невероятная", — написал народ в комментариях.

Напомним, Иван Янковский рассказал о лучших качествах своей жены. А также актер высказался об интиме с Кристиной Асмус, ему пришлось тяжело в постели с блондинкой.