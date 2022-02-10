"Мне было тяжело": "гулящая" жена чуть не свела Джигурду в могилу

Никита Джигурда и Марина Анисимова спустя годы дали своим отношениям второй шанс.

Фигуристка вышла замуж за скандального артиста в 2008 году. Пара выглядела счастливой, ведь в этом союзе появились двое детей. Однако в 2016 году идиллия закончилась: Джигурда и Анисимова развелись.

Несмотря на то, что возлюбленные дали отношениям второй шанс и снова сыграли свадьбу в 2021 году, музыкант до сих пор с болью вспоминает события тех лет. Помимо развода в жизни артиста было много событий, которые заставили его понервничать. Как оказалось, расставание с женой произошло по двум важным причинам. Именно тогда разгорелся скандал, связанный с наследством Людмилы Браташ, и знакомые Никиты Борисовича посоветовали ему сделать все, чтобы быть у всех на виду.

"Иначе риэлтерская мафия, против которой я выступил, меня убила бы. Так что я договорился с Анисиной. Тема нашего развода широко обсуждалась", – вспомнил артист.

Но была и другая причина, которая спровоцировала разлад в отношениях супругов. Кто-то из знакомых ошарашил артиста неприятной новостью: во время поездок во Францию жена ему изменяет с состоятельным мужчиной.

"Конечно, мне было тяжело это принять. У меня в доме есть специальный алтарь. Помню, как я стоял около него с портретом Анисиной и стаканом водки. Плакал и повторял, что прощаю ее", – поделился воспоминаниями Джигурда о периоде, который едва не свел его в могилу.

Артист признался, что простил неверную супругу. К счастью, позже выяснилось, что никакой измены не было.