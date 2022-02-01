"Мы с ним едины": Прогнавшая жениха Волочкова заявила о чувствах к другому

На днях в личной жизни балерины случилась беда — она попрощалась со своим женихом Сергеем. Для 46-летней дивы поражение на любовном фронте стало далеко не первым, но очень болезненным. Сейчас Анастасия Волочкова борется с депрессией и обращает внимание на других импозантных мужчин.
Так, в поле зрения светской львицы попал знаменитый музыкант Юрий Лоза. В 68-й день рождения артиста блондинка заявила о чувствах, которые к нему испытывает. Выяснилось, что исполнитель хита "Плот" привлекает звезду не только своим творчеством.
"Правдорубство, отстаивание справедливости — в этом мы с ним едины. Вот почему он мне близок по духу", — передает ФАН слова знаменитости. Анастасия Волочкова считает, что Юрий Лоза обладает уникальным даром, однако ему сложно добиваться истины в современных реалиях. Балерина уточнила, что счастлива жить с таким человеком в одно время.
Напомним, после расставания с Сергеем балерина пошла вразнос — плакала недолго и быстро встала с колен. Блондинка показала свою фигуру в нижнем белье с разных ракурсов всей стране. За смелый поступок Анастасия Волочкова получила массу унизительных упреков и обвинений. Ее поведение сочли неподобающим для зрелой женщины и публичной персоны.