С морщинами и без зубов: Сообщивший о раке Малахов показал лицо без грима и парика

Знаменитый ведущий – ньюсмейкер не только на телевидении, но и в своей жизни. О самых важных событиях он сообщает на своих страничках в социальных сетях, за которыми россияне активно следят. Так, недавно своим поклонникам Андрей Малахов сообщил о раке – не у себя, а у Александра Пономаренко, который ушел из жизни.
Конечно, в микроблоге журналиста можно найти и новости повеселее: на днях, к примеру, он показал, как коротает предновогодние вечера, поделившись фотографией с пельменями в руках на фоне статуэток Деда Мороза и Снегурочки. А еще показал финал трогательной истории о том, как мальчик хотел попасть на съемки его программы, и в конце концов его желание исполнилось.
А сегодня Андрей Малахов, видимо, решил поднять своим поклонникам настроение, разместив забавный видеоролик, которым рассказал о своем состоянии. "Настроение дня", – написал телеведущий. Он показал лицо бабушки без грима и парика, который многие дамы носят в столь преклонном возрасте.
С морщинами и без зубов ее образ не лишен харизмы. Старушка в веселом расположении духа дет на переднем сиденье автомобиля и поет песню. Наверняка, этот милый предновогодний "привет" от Андрея Малахова россиян повеселил!