"Ребенка не планировала так скоро": округлившаяся певица Нюша сыта по горло очередной беременностью

32-летняя певица Нюша уже пять лет замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. Поклонники пристально следят за развитием отношений пары, ведь за спиной у мужчины уже был несложившийся брак.
В 2018 году Нюша впервые стала мамой — в престижной клинике в Майами она родила девочку. Ее назвали Серафима-Симба. А уже в 2021 певица родила сына — мальчик Саффрон появился на свет в Дубае. Уже после рождения малыша, стало известно, что Нюша не думала, что вторая беременность наступит так быстро.
"Второго ребенка не планировала так скоро, но бывают такие вещи, которые происходят", — цитирует звезду Пятый канал.
На днях поклонники заподозрили артистку в очередной, уже третьей беременности. Певица Нюша появилась на улице в платье, заметно подчеркивающим живот. Округлившаяся девушка призналась, что сыта по горло новыми слухами о своем положении.
Оказалось, что 32-летняя Анна Шурочкина (наст. имя артиста. — Прим. ред.) просто не восстановилась после второй беременности. У нее все еще есть животик, над которым она работает. Нюша считает забавными споры поклонников, ведь никаких доказательств новой беременности нет.