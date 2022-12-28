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Шоу-бизнес
"Ребенка не планировала так скоро": округлившаяся певица Нюша сыта по горло очередной беременностью

"Ребенка не планировала так скоро": округлившаяся певица Нюша сыта по горло очередной беременностью

Певицу Нюшу подозревают в третьей беременности.
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32-летняя певица Нюша уже пять лет замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. Поклонники пристально следят за развитием отношений пары, ведь за спиной у мужчины уже был несложившийся брак.

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 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

В 2018 году Нюша впервые стала мамой — в престижной клинике в Майами она родила девочку. Ее назвали Серафима-Симба. А уже в 2021 певица родила сына — мальчик Саффрон появился на свет в Дубае. Уже после рождения малыша, стало известно, что Нюша не думала, что вторая беременность наступит так быстро.

"Второго ребенка не планировала так скоро, но бывают такие вещи, которые происходят", — цитирует звезду Пятый канал.

На днях поклонники заподозрили артистку в очередной, уже третьей беременности. Певица Нюша появилась на улице в платье, заметно подчеркивающим живот. Округлившаяся девушка призналась, что сыта по горло новыми слухами о своем положении.

Оказалось, что 32-летняя Анна Шурочкина (наст. имя артиста. — Прим. ред.) просто не восстановилась после второй беременности. У нее все еще есть животик, над которым она работает. Нюша считает забавными споры поклонников, ведь никаких доказательств новой беременности нет.

Певица Нюша. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2022, 13:40 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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