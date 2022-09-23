Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо
партнеры
Пятница
23 сентября
Лента новостей
04:17
Живого места нет: Нюша вырезала себе щеки после гадкой измены мужа
02:27
Массовая драка туристов произошла в аэропорту Антальи
02:14
Подборка доступных ЖК у Садового кольца
00:03
День осеннего равноденствия: что нельзя делать 23 сентября 2022 года
21:54
"Мертвая": кривляющуюся Подольскую сравнили с собакой
21:27
"Жертва": утащившая мужика из семьи Брежнева получила обухом по голове
20:37
Стало известно об уходе Валерии: В другой реальности
19:57
Красотку из "Уральских пельменей" скорчило в страшной позе: В морге
19:07
Ненасытная Успенская скачет по мужикам без продыху: Это как тортик съесть
18:27
Боли в суставах и смещение позвоночника: истощенной бывшей Грачевского поставили диагноз
16:39
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
15:58
"Алкашиха с надутым лицом": хамоватую Хлебникову вывели на чистую воду
15:44
Один глаз больше другого: исколотую бабку Пугачеву обрекли на уродство
15:20
"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
14:59
"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок
14:32
В России отдают недвижимость за 48 миллионов в обмен на авто
14:18
Кошкин дом и его последствия: как питомцы в квартире влияют на человека
14:16
Диетолог назвал полезные свойства квашеной капусты
13:47
"До слез": покойный богач Пускепалис разделил участь голодного бомжа
13:05
Назван размер зарплаты мобилизованных россиян
13:04
Кубок Кремля: в Москве пройдет международный турнир по бально-спортивным танцам
12:34
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
11:51
"Возвращаюсь": бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор
11:49
"Вся страна в шоке!": бандиты бросили бунтарку Кудрявцеву в лесополосе
10:58
"Одни кости": Почерневшей анорексичке Ходченковой опустили веки
10:53
В России предложили погашать ипотеку за мобилизованных граждан
10:07
Продавать доллары поздно? Ответ аналитика
10:02
"Мне некуда спрятаться от них": дрожащую от страха Шакиру прижали к стенке
09:44
"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева
08:50
"Как-то быстро": прикованный к коляске Носков ушел в небытие
05:59
Названые самые большие квартиры в Москве
04:13
"Сразу в ЗАГС!": бездетная брошенка Варнава вступает в однополый брак
02:52
Театр "Русский балет" начинает гастроли в Подмосковье: афиша спектаклей
02:03
Больше всего новостроек на востоке Москвы
01:15
Porsche разбит всмятку: иномарка снесла стелу на заправке в Москве
00:04
День праведных Иоакима и Анны: православный праздник 22 сентября
21:49
"Определенные страхи": за пережившую измену Нюшу взялся психолог
20:58
Ладан и свечи: изможденный Корчевников шокировал народ своим видом
20:16
"С большой симпатией": похотливый Виторган обласкал Вовк на глазах у жены
19:37
Глушко пока молчит: лицемерная Королева готовится к рождению ребенка
18:16
"Родился сыночек": схоронившая мужа 73-летняя Поргина огорошила новостью
17:57
"Стыдно": расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи
16:57
Подольская подаст на развод? Пресняков признался жене в связи с лысой путаной
16:51
Малахов засветился с молоденькой певицей То-Ма: Секс-символ
16:20
Бегут, как крысы? Собчак, Богомолова и Виторгана засекли у посольства Израиля
15:18
"Задержка": с посетившей криосауну замороженной Высоцкой случилось чудо
15:06
Свалившейся при смерти Фрейндлих сделали операцию
15:05
В России хотят повысить пособие для беременных
15:02
Погиб бывший ректор МАИ Геращенко: Упал с большой высоты
14:39
Это конец: приставившая к виску револьвер Литвинова нажала на курок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
Глушко пока молчит: лицемерная Королева готовится к рождению ребенка
"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Живого места нет: Нюша вырезала себе щеки после гадкой измены мужа

Живого места нет: Нюша вырезала себе щеки после гадкой измены мужа

Певица Нюша вслед за Анной Семенович экстренно срезает жир со всех боков.
прочитано 266 раз

В прошлом году российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, родила второго ребенка. Сын звезды Саффрон появился на свет в одном из роддомов Дубая. Звезда родила ребенка от мужа, бизнесмена Игоря Сивова, который сейчас занимается коучингом, проводит марафоны и ведет курсы на тему осознанного отцовства. Также у пары есть старшая дочь Симба.

ПО ТЕМЕ

Обрюхаченная голозадая Нюша вызвала оторопь: Разве это красиво?

 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Казалось бы, после родов певица должна была пополнеть, но Нюша демонстрирует великолепный внешний вид и доказывает поклонникам, что вторая беременность ничуть не испортила ее. Однако эксперты уверены, что артистка лукавит, и тут не обошлось без помощи хирургов.

Косметолог Татьяна Баллирано оценила внешность певицы Нюши и разобрала по полочкам все манипуляции, которая она с собой сделала. По мнению специалиста, артистка совершенно точно делала уколы гиалуроновой кислотой. Также сравнив старые фотографии и нынешние, эксперт заявила о сделанной ринопластике и коррекции губ, сообщает Пятый канал.

"Было оперативное вмешательство на носу, ринопластика и так называемый лифтинг лба — поднятие бровей. Возможно, у нее удалены комочки Биша, ее лицо стало узким, заостренным. И коррекция подбородка, но это, скорее всего, филерами", – рассказала косметолог.

Выходит, что певица Нюша изрезана хирургами вдоль и поперек, а на ее лице нет живого места. Не удивительно, ведь звездам постоянно приходится держать марку и соответствовать статусу, особенно рядом с влиятельным мужем. Впрочем, даже таким красавицам как Нюша мужья изменяют.

Фанаты уверены, что муж изменяет Нюше из-за ее потери женственности. Возможно ей просто не повезло. Сама певица не отрицает наличия такой проблемы в семье и заявляет, что смогла простить неверного супруга. Для поклонников такое откровение стало шоком, ведь пара вместе уже пять лет и раньше создавала впечатление крепкой и гармоничной, а муж просто вытер ноги о нее.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2022, 04:17 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи

Известна дата
Шоу-бизнес

"Вся страна в шоке!": бандиты бросили бунтарку Кудрявцеву в лесополосе

Зря она рисковала
Шоу-бизнес

"Алкашиха с надутым лицом": хамоватую Хлебникову вывели на чистую воду

Певица подверглась критике
Шоу-бизнес

Красотку из "Уральских пельменей" скорчило в страшной позе: В морге

Что случилось?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
В Свердловской области бездомная собака искусала школьника
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+