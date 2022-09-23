Живого места нет: Нюша вырезала себе щеки после гадкой измены мужа

Певица Нюша вслед за Анной Семенович экстренно срезает жир со всех боков.

В прошлом году российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, родила второго ребенка. Сын звезды Саффрон появился на свет в одном из роддомов Дубая. Звезда родила ребенка от мужа, бизнесмена Игоря Сивова, который сейчас занимается коучингом, проводит марафоны и ведет курсы на тему осознанного отцовства. Также у пары есть старшая дочь Симба.

Казалось бы, после родов певица должна была пополнеть, но Нюша демонстрирует великолепный внешний вид и доказывает поклонникам, что вторая беременность ничуть не испортила ее. Однако эксперты уверены, что артистка лукавит, и тут не обошлось без помощи хирургов.

Косметолог Татьяна Баллирано оценила внешность певицы Нюши и разобрала по полочкам все манипуляции, которая она с собой сделала. По мнению специалиста, артистка совершенно точно делала уколы гиалуроновой кислотой. Также сравнив старые фотографии и нынешние, эксперт заявила о сделанной ринопластике и коррекции губ, сообщает Пятый канал.



"Было оперативное вмешательство на носу, ринопластика и так называемый лифтинг лба — поднятие бровей. Возможно, у нее удалены комочки Биша, ее лицо стало узким, заостренным. И коррекция подбородка, но это, скорее всего, филерами", – рассказала косметолог.

Выходит, что певица Нюша изрезана хирургами вдоль и поперек, а на ее лице нет живого места. Не удивительно, ведь звездам постоянно приходится держать марку и соответствовать статусу, особенно рядом с влиятельным мужем. Впрочем, даже таким красавицам как Нюша мужья изменяют.

Фанаты уверены, что муж изменяет Нюше из-за ее потери женственности. Возможно ей просто не повезло. Сама певица не отрицает наличия такой проблемы в семье и заявляет, что смогла простить неверного супруга. Для поклонников такое откровение стало шоком, ведь пара вместе уже пять лет и раньше создавала впечатление крепкой и гармоничной, а муж просто вытер ноги о нее.