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Шоу-бизнес
"Люби меня": закадривший горячую иностранку Малахов валит из Москвы за тридевять земель

"Люби меня": закадривший горячую иностранку Малахов валит из Москвы за тридевять земель

Женатый ведущий миловался с фигуристой брюнеткой при всем честном народе. Теперь фанаты гадают, неужели Андрей Малахов подаст на развод?
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Тревожное состояние и неуверенность в завтрашнем дне — это стабильные спутники россиян в последнее время. Многие звездные браки трещат по швам, но особо терпеливые пары постепенно сглаживают конфликты. Женатый Андрей Малахов начал заглядываться на красоток во время работы. На шоу "Песни от всей души" он встретил Жанну Ващило из Белоруссии. Ведущий вожделенно смотрел на нее и даже пощупал.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Горячая иностранка в коротком платье сразу показала свое главное достоинство — голос. Она исполнила трек Софии Ротару "Люби меня" даже лучше именитой певицы. Перед камерой Андрей Малахов отвесил брюнетке многозначительные комплименты и приревновал к другому мужчине в студии.

Жанна не стала отталкивать ухажера и вскоре оказалась в его объятиях. Под конец передачи Андрей Малахов закадрил женщину — нежно обнимал ее и кружил в танце. "Вот и свела судьба на-ас, только не отведи... только не отведи глаз..." — пел в это время гость шоу "Песни от всей души".

Теперь поклонники размышляют, ждет звезду развод с женой или прилюдные ласки с иностранкой за измену не считаются? Так или иначе Андрей Малахов дал понять, что валит из Москвы за тридевять земель, а точнее — на Крайний Север, в родной город Апатиты.

Герой экрана разместил в телеграм-канале расписание авиарейсов на родину. "Встретимся в Апатитах!" — добавил жирным курсивом ведущий. То ли это специальный шифр для Жанны, то ли Андрей Малахов просто зовет россиян посетить Мурманскую область. Не поминайте лихом!

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Андрей Малахов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2022, 15:17 Источник: Россия 1/"Песни от всей души" ✓ Надежный источник
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