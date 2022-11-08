С трудом опознали: тело засыпанного снегом Малахова нашли за МКАД

Андрей Малахов недавно покинул родной дом.

Знаменитый телеведущий – один из самых востребованных представителей российского шоу-бизнеса. Неудивительно, что его хотят видеть везде, поэтому за шоуменом не угнаться! Недавно, к примеру, как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Андрей Малахов вместе с семьей посетил Музей Козла.

Вчера выяснилось, что журналист находится далеко за МКАД – в Мурманской области. Благодаря его привычке делиться новостями в соцсетях, поклонники нашли его на одном из местных горнолыжных курортов. К слову, эти края для него знакомые, ведь он родился в Апатитах.

Андрей Малахов прибыл туда не случайно: как и первые лица региона он открыл горнолыжный сезон. Как пишет телеканал "360", катание на лыжах в Мурманской области началось на месяц раньше обычного. Впрочем, снег настиг не только Мурманскую область. Как передает издание URA.ru, осадки выпали и в Свердловской области, но это не мешает народу собирать грибы, которые еще не закончились.

Но до туда Андрей Малахов пока не доехал. Телеведущий надел теплую куртку, водолазку под горло и шапку, чтобы не озябнуть во время катания – поэтому, смотря на фотографии, многие наверняка его с трудом опознали!

Сначала погода в горах была спокойная, а потом пошел снег. Так что, на одном из снимков тело журналиста оказалось засыпано белыми хлопьями. Но, кажется, осадками его не напугать! Андрей Малахов призвал своих поклонников брать лыжи и посетить курорт.