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Шоу-бизнес
Перегной и фекалии: найденное на земле тело Арзамасовой с обрезанными ногами разложилось

Перегной и фекалии: найденное на земле тело Арзамасовой с обрезанными ногами разложилось

Лиза Арзамасова уехала в лесистую местность.
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Наступление осени для многих непростое время: упадническое настроение, депрессии, холод. А вот молодая актриса в это время года не унывает. Накануне Лиза Арзамасова поделилась одним занятием, которое уж точно скрасит темные деньки.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Для нее осень – "это время валяний", которое она несет с собой из самого детства. Как оказалось, ее мама частенько предлагала ей в грустный день полежать без дела. Собственно, этим актриса и занялась: отправилась туда, где очень много листвы, и аккуратненько в ней разложилась.

Свое времяпрепровождения она заботливо сняла на камеру и поделилась с поклонниками, так что они нашли ее тело на земле в разгар рабочего дня. Снимок получился почти удачным. Лиза Арзамасова почему-то решила обрезать себе ноги, позволив фотографу снять ее по колено. Но есть и другие нюансы – листва вокруг нее не свежая, а уже с явным перегноем.

Ну, и поклонники нашли к чему придраться. В комментариях кто-то отметил, что так лучше не делать – есть риск испачкаться в фекалиях.

"Я так никогда не делаю, потому что у меня есть собака, и я знаю, что не все убирают за своим песелем", – отметила поклонница.

Но в целом большинство нашло фотографию очень уютной, как и ее главную героиню – Лизу Арзамасову, которая, несмотря на свой возраст, остается этакой маленькой милой девочкой.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2022, 14:28 Источник: Соцсети • Требует проверки
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