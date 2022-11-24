"Приятно": задравшую юбку Тодоренко взял сзади мужик с большим достоинством

Телеведущая и певица Регина Тодоренко поражает поклонников своей энергией и продуктивностью. Звезда успевает не только проводить время с двумя сыновьями, но и участвовать в сложных проектах вроде "Ледникового периода". Иногда ее можно заметить и на светских мероприятиях.
На этой неделе Регина Тодоренко посетила премию журнала ОК! "Больше, чем звезды". Для выхода в свет звездная путешественница выбрала нежно-розовое пышное платье с длинным шлейфом. Конечно, при ходьбе он красиво развевался, а вот в статичных позах Регине требовалась помощь. К счастью, на красной дорожке сзади оказался актер Сергей Бурунов.
Мужчина тактично предложил Регине Тодоренко взять ее наряд, чтобы на фотографиях он получился максимально эффектным. Платье периодически поднималось, и кажется будто девушка задирает юбку. Но галантный Сергей Бурунов с большим достоинством помог Тодоренко и сделал вид, что ничего не случилось.
"Неожиданно приятно, у меня новый стилист, который на ковровых дорожках раскладывает платье. Сергей, вы – чудо", — написала Регина в своих социальных сетях.
К сожалению, в этом году Тодоренко не выиграла ни одной номинации в премии. Журналом были отмечены другие звезды театра, кино и телевидения. Пока Регина не поделилась эмоциями после премии, но возможно совсем скоро она напишет большой пост о мероприятии.