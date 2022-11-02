"Не люблю": замученная Тодоренко прошлась по ведущим "Ледникового периода"

Несколько недель назад на Первом канале стартовал новый сезон проекта "Ледниковый период". В этот раз шоу претерпело несколько изменений: новый состав судей, опытные участники и целых три ведущих. Комментируют проект фигуристы Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.
Две молодые фигуристки нередко подвергаются критике за свою манеру ведения шоу. Больше всего достается Алине Загитовой. По мнению поклонников, она слишком часто ошибается, выбирает странные вопросы и не очень соответствует статусу "ведущей Первого канала".
Журналисты решили узнать мнение об Алине у опытной коллеги и участницы проекта Регины Тодоренко. Молодая мама прошлась по двум ведущим. Звезда заявила, что Загитова большая молодец, ведь она преодолевает себя, свои страхи и стремится стать большим профессионалом. На вопрос журналистки, что бы Регина могла посоветовать молодой ведущей, она коротко ответила: "Я не люблю давать советы, если меня об этом не спрашивают".
А вот Анна Щербакова по-настоящему порадовала замученную тренировками Регину. Она назвала соведущую "Ледникового периода" неожиданным открытием, поделившись, что не ожидала компетентности молодой девушки.