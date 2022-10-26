"Все сложнее находить силы": Тодоренко сделала заявление вслед за сбежавшим с "Ледникового периода" Милохиным

Недавно 20-летний тиктокер Даня Милохин, который выходил на лед вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой в шоу "Ледниковый период. Снова вместе", объявил об уходе из проекта. Блогер объяснил свое решение нелюбовью к фигурному катанию. Позже выяснилось, что парень, улетев внезапно в Дубай, не поставил в известность руководство шоу.
Вскоре телеведущая Регина Тодоренко, которая тоже принимает участие в новом сезоне телепроекта, тоже сделала заявление касательно "Ледникового периода". Супруга Влада Топалова, сделав очередную публикацию в популярной социальной сети, призналась: "Становится все сложнее находить силы".
Можно было бы предположить, что Тодоренко тоже размышляет об уходе из проекте, но нет. Регина заверила, что вовсе не устала и не собирается уходить. Она продолжает готовиться к съемкам на льду.
Кстати, Дани Милохину на "Ледниковом периоде" нашли замену. Говорят, вместе с Евгенией Медведевой будет выходить на лед 23-летний актер Алексей Лукин, известный по ролям в сериалах "Алиса не может ждать", "Ивановы-Ивановы" и "Домашний арест". Но руководство шоу пока не приняло окончательное решение по поводу этой кандидатуры.