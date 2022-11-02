Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова

После событий 24 февраля телевидение практически отказалось от развлекательного контента. Прежде каждый вечер эфиры федеральных каналов были заполнены криками, склоками, дрязгами и обсуждением чужого грязного белья. Теперь же одна сплошная политика. Судя по всему, возвращения популярных ток-шоу ждать не приходится.

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