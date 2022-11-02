Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Среда
2 ноября
Лента новостей
07:25
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина
06:16
Измены мужа, борьба за титул и смерть: мир Кейт Миддлтон рухнул в один миг
06:07
Бренд одежды Gap полностью уходит из России
05:11
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
04:28
Продлевает жизнь на 10 лет: врач сообщил о пользе чеснока
04:09
Эконом-класса в Москве стало в 5 раз больше
02:02
Изменились правила поверки счетчиков воды
00:03
Артемьев день: православный праздник 2 ноября
21:56
"После инсульта заставляю стихи учить": пожилая мать Тимати забрала внука
21:32
"Все это с их руки": облапошенная Успенская вычислила виновных в ее проблемах с дочерью
21:04
"Любовники": Прилучный показал любимую женщину старше себя
20:49
"Сообщаю": намекнувшая на пол ребенка Орлова принимает поздравления
20:22
"Может получить плевок в лицо": сбежавшую Собчак публично втоптали в грязь
19:49
"Понятия не имела, какой ад": страшная болезнь заставила страдать звезду "Дома-2"
19:32
Разин решил стереть память о Шатунове: Запрещено!
18:59
"Это заказ": сбежавшую за границу Пугачеву призвали осудить за ужасный поступок
18:36
Минпромторг России предоставил возможность молодым российским производителям парфюмерии и косметики принять участие в выставке InSharmExpo-2022
17:42
"Не уподобляйтесь Волочковой!": откачавшая жир Слава взбесила народ своей выходкой
16:56
Инвалид или успешный бизнесмен? Мотивационные лидеры России на личном примере показали путь к успеху
16:52
Раздутую Седокову нашли в куче мусора: Денег нет
16:31
Глаза печальные, море цветов: оставшаяся без родного человека Орбакайте появилась на публике вся в черном
15:50
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
15:46
"Облысение": выдравшая жалкие патлы Пугачева чахнет на глазах
15:02
"Такая боль!": брошенная похотливым Лепсом Барановская взвыла от горя
15:00
Объявлено о возвращении отсидевшего зека Ефремова на сцену театра "Современник"
14:35
"Вот вам без фильтров!": 39-летняя Бородина показала истинное лицо
14:27
Растопырившая заветную щелку Боня занялась интимом с колючим кактусом: уже 12 лет так делаю
13:41
Лицо бульдожки, грация картошки: Агутин выставил Варум во всей красе
13:39
Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
12:57
Море секса: игривая жена Крутого довела до экстаза в БДСМ-костюме
12:19
Потеря ребенка, разрыв с Куценко и Древновым, сын от тайного любовника: личная жизнь Марии Порошиной
11:53
"Не только языком": горячий юнец напихал Малышевой по самые гланды
11:48
"Еще один": выскочившую замуж Поплавскую застукали в постели с другим мужчиной
11:43
Самый опасный мессенджер: проблемы в работе WhatsApp раскрыл специалист
11:00
"Кто из них это сделал?": меняющая мужиков Ходченкова явила миру беременное пузо
10:50
14 лет без Магомаева: как живет овдовевшая Синявская
10:20
"Это на всю жизнь": больной внутренний орган обрекает Преснякова на страшные муки
10:19
"Будут локти кусать": сбежавшую от тяжелобольной матери Заворотнюк настигла кара
10:17
Без головы: ускакавшую за бугор Андрееву насмерть растерзал дикий зверь
09:39
Родила дочь, но наотрез отказывается выходить замуж: что стало с дочерью-актрисой Сидихина
09:36
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
09:17
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
09:03
Вызывает тяжелые последствия: назван главный враг жилища
08:55
"Живот не опускается": округлившейся певице Валерии привалило хлопот на старости лет
08:37
"Чувствую себя беспомощной": раскоряченную на унитазе Тодоренко сняли с голым задом
06:03
Голливудские демонессы: жгучая ненависть между Джоли и Терон достигла апогея
04:14
Все испортил: безумный принц Гарри брызнул ядом в дряхлого короля
02:07
Лучшие ЖК до 8 этажей в Подмосковье
00:01
Иванов день 1 ноября: что нельзя делать в церковный праздник
21:58
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
Раздутое лицо и кривые зубы: внебрачный сын Малахова впервые вышел в свет
Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
"Проживу на пенсию": 90-летний больной отец отказался от денег Филиппа Киркорова
"Оказалось, что беременна": 52-летняя Сенчукова объявила о пополнении в семье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина

Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина

2 ноября Татьяне Тотьмяниной исполняется 41 год.
прочитано 736 раз

Спортивные достижения Татьяны Тотьмяниной можно перечислять долго. Профессиональный путь фигуристки был очень насыщенным, но не обошелся без трудностей. То же можно сказать и о ее жизни за пределами катка. Спортсменка построила крепкую семью с Алексеем Ягудиным и дважды стала мамой, однако не все знают, что личное счастье далось ей нелегко.

ПО ТЕМЕ

Показавший ребенка после роддома счастливый папаша Ягудин принимает поздравления: Растите здоровыми!

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой

Татьяна Тотьмянина выросла в простой семье и попала в фигурное катание по счастливой случайности. Врачи порекомендовали родителям девочки отдать ее в спортивную секцию, и те приняли решение, что дочь должна блистать на льду. Таня с удовольствием ходила на тренировки и не заметила, как фигурное катание стало буквально смыслом ее жизни.

После долгих лет одиночного катания Тотьмянина познакомилась со своим будущим партнером Максимом Марининым и перешла в парное. В тот момент ей было уже 14 лет. В 1999 году фигуристы вошли в сборную России, затем, после международных стартов, попали в десятку лучших в мире, а через пару лет уехали в США под крыло Олега Васильева. Вскоре карьера спортсменов пошла в гору.

Татьяна и Максим несколько сезонов удерживали лидерство в Европе, три года подряд становились чемпионами России, а в 2004-м их настигло испытание. Во время очередных соревнований Тотьмянина упала с неудачной поддержки партнера и ударилась головой об лед. Травма была серьезная, но, к счастью, все обошлось. Спортсменка быстро вернулась к тренировкам, а через некоторое время стала олимпийской чемпионкой и завершила карьеру.

В личной жизни Тотьмяниной тоже кипели страсти. В свое время у фигуристки закрутился роман с тренером Олегом Васильевым, который тренировал ее в Штатах. Мужчина был старше девушки на 20 лет, к тому же, состоял в браке, хотя и не жил с женой. Однако влюбленных это не смущало. Поговаривали, они даже планировали пожениться. Но отношения так и не привели к свадьбе.

Настоящее счастье спортсменка обрела рядом с Алексеем Ягудиным. Будущие супруги познакомились благодаря партнеру Татьяны и со временем стали друг для друга самыми близкими людьми. Ягудин и Тотьмянина вместе уже почти 15 лет и воспитывают двух дочерей: 13-летнюю Елизавету и семилетнюю Мишель.

К сожалению, вместе супругам пришлось преодолеть немало испытаний. Одно из них – серьезные проблемы со здоровьем Татьяны. Несколько лет назад у фигуристки обнаружили опухоль в желчном пузыре. Она прошла курс лечения в одном из онкологических центров и перенесла операцию. К счастью, сейчас со спортсменкой все в порядке.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2022, 07:25 Источник: Канал "Звездочет" на Яндекс.Дзен
ФОТОРЕПОРТАЖ

Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом

Скандал на скандале
Шоу-бизнес

Без головы: ускакавшую за бугор Андрееву насмерть растерзал дикий зверь

Подвергла себя опасности
Шоу-бизнес

"Не только языком": горячий юнец напихал Малышевой по самые гланды

Прямо на камеру
Шоу-бизнес

Потеря ребенка, разрыв с Куценко и Древновым, сын от тайного любовника: личная жизнь Марии Порошиной

Звезда одна растит 5 детей

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+