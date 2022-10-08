Побили? Вид ссадин и кровоподтеков на теле Тодоренко вызвал ужас

Регина Тодоренко нередко попадала в различные скандалы, которые оставляли след на репутации знаменитости. Теперь же ведущая показала следы на своем теле, и это вызвало бурную реакцию о россиян.
Супруга Влада Топалова показала в социальной сети снимок, на котором можно разглядеть ссадины и кровоподтеки. "Очень больно", — подписала кадр знаменитость. У перепуганных подписчиков развернулась дискуссия о причинах происхождения этих следов.
Кто-то предположил, что Тодоренко могли побить недоброжелатели, ведь хейтров хватает, пожалуй, у любого публичного лица. Не обошлось без подозрений и в сторону Влада Топалова, однако кто-то из юзеров быстро возразил этому, отметив, что певец не производит впечатления человека, который способен поднять руку на супругу.
Правда оказалось куда прозаичней. Дело в том, что недавно Тодоренко присоединилась к проекту "Ледниковый период". Съемки первого выпуска шоу обернулись для теледивы травмами.
Стоит отметить, что ведущая принимает участие в проекте не впервые. В позапрошлом сезоне Регина каталась в паре чемпионом Романом Костомаровым.