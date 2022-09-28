Бессоные ночи: пропавшую Тодоренко нашли на краю света в ужасном состоянии

Популярная российская телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко уже четыре года счастливо живет в браке с шоуменом Владом Топаловым. Звездное семейство уже успело обзавестись двумя детьми. У пары родились сыновья Михаил, которого родители чаще называют Майклом, и Мирослав.
Меж тем, у востребованной ведущей практически не остается времени для детей. Она продолжает участвовать в съемках, таская с собой грудничка. На днях артистке пришлось совершить длительный перелет, она взяла с собой наследников.
Ведущая "Орла и решки" пропала на некоторое время. Лишь несколько часов назад она вышла на связь с поклонниками и поделилась снимком из аэропорта. Регина Тодоренко не уточнила, на каком конце света находится, но подчеркнула, что за двое суток смогла поспать всего три часа.
Блогерша предстала на фото в ужасном состоянии. На уставшем лице не было косметики. Она рассказала, что во время перелета пришлось нянчиться с сыновьями. Телеведущая пошутила, что попытается поспать два часа, пока ноги старшего наследника лежат на ее голове – потом придется вставать и кормить младшего.
"И вот откуда у женщины столько энергии?"
– задала риторический вопрос Регина Тодоренко. Блогерша подчеркнула в своем телеграмм-канале, что семейству предстоит еще один длительный перелет.