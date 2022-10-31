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Шоу-бизнес
Раздутое лицо и кривые зубы: внебрачный сын Малахова впервые вышел в свет

Раздутое лицо и кривые зубы: внебрачный сын Малахова впервые вышел в свет

Знает ли Андрей Малахов о новом наследнике?
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Популярный российский телеведущий Андрей Малахов десять лет назад поженился на издательнице французского журнала Elle Наталье Шкулевой. Журналист позволил себе роскошную свадьбу в Париже. Молодое гуляли прямо в Версальском дворце, что называется, по-королевски. В 2017 году у пары родился сын Александр. Однако, как выяснилось, он не единственный наследник шоумена.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

На днях объявился мужчина, внешне очень похожий на продюсера телепередач. Его даже показали по Первому каналу и объявили бастардом Андрея Малахова. Неизвестный также был в роли телеведущего.

К слову, бастард на языке юристов означает внебрачный или незаконнорожденный ребенок. Второй вариант используется в отношении монарших особ, однако Андрей Малахов, как мы помним, как раз любит королевский размах.

Знает ли телеведущий про еще одного сына? Вот это большой вопрос. Однако внешние сходства были публике очевидны. Правда, выглядел новоявленный сын журналиста весьма комично: раздутое лицо и кривые зубы вызвали у зрителей смех.

Если зритель смеялся, значит номер удался, ведь пародию на возможного бастарда Андрея Малахова показали в эфире КВН. Кстати, ее авторы – команда "Ровеньки" – заняли второе место в пятом четвертьфинале и прошли в следующий этап. Вел игру Валдис Пельш, а бессменный ведущий КВН Александр Масляков занял кресло председателя жюри.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 октября 2022, 09:00 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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