"Тайные похороны": оборзевший Малахов измывался над умершей звездой СССР

Андрея Малахова часто обвиняют в том, что он обличает неприглядные стороны известных людей.

Год назад не стало советской и российской актрисы Валентины Малявиной. Ее жизнь кипела умопомрачительными событиями и была полна тайн и странностей. Она умерла 30 октября 2021 года. С тех пор слухи о ней только множатся.

Даже смерть Валентины Мальвиной стала тайной для всех. На ее пути было все от головокружительных романов, интрижек, ярких ролей и до всенародной любви и бешеной популярности.

Однако произошла трагедия, которая враз перевернула всю ее жизнь с ног на голову. Ее подозревали в убийстве возлюбленного и даже посадили за решетку. Это событие сломало ее, от нее отвернулись многие коллеги. Однако многие поклонники считали, что ее обвинили незаконно. Тайну этого события не раскрыли до сих пор. В свежем выпуске своего шоу под названием "Тайные похороны Валентины Малявиной" ведущий Андрей Малахов раскрыл секреты актрисы и рассказал, что с ней произошло в тюрьме.

Некоторые телезрители посчитали, что Андрей Малахов просто оборзел, ведь показывать такое на экране не самый лучший вариант. Он словно измывался над умершей звездой СССР Валентины Малявиной в эфире, ведь он показал ее без прикрас в виде уродливой старухи, хотя сама покойница страшно боялась предстать на публике в таком виде.