"Запах застарелого перегара": неуклюжей позорнице Волочковой дали под зад с ветерком

Балерина всея Руси вот уже который день хвастается своим появлением в шоу "Маска.Танцы" на СТС. Суть программы – показать свою хореографию, надев при этом огромный костюм. И кто, если не Анастасия Волочкова, должен был справиться лучше всех?
Перед зрителями артистка предстала в странном для себя виде – в гигантском костюме совы. Однако скандально известная блондинка не дошла до финала, и уже после первых выпусков ей члены жюри, можно сказать, дали под зад с ветерком. Сама артистка нашла объяснение столь раннему уходу из проекта: мол, ее длинные ножки сложно не узнать, но с поставленной задачей, по ее мнению, она справилась на ура.
Вот только поклонники так не считают. Под роликами с репетиций в микроблоге балерины уже появились негативные комментарии – Анастасию Волочкову обвинили в том, что она выглядела неуклюжей и вообще выступила как позорница.
"Как деревянный Буратино. Где пластика?" – возмутился народ.
Не оставила без внимания участие в шоу и светская сплетница Лена Миро. Как всегда едко в своем блоге она оценила хвалебные отзывы балерины в свой адрес о том, что она была "украшением шоу".
"Пришла в телевизор – думала, тут оценят. Но – нет почему-то", – иронично отметила писательница.
В комментариях под постом Лены Миро пользователи тоже самооценку звезды балета не оценили.
"Не удалось пролезть в ящик даже в таком виде. Узнали они ее точно не по ногам. Скорее по запаху застарелого перегара", – написал кто-то из читателей про Анастасию Волочкову.