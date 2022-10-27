Понравился: Неженатый сын-фрик Яковлевой притащил в дом волосатого мужика

Сын Елены Яковлевой поделился личным.

Наследника прославленной актрисы в народе прозвали фриком – за его бесконечное число татуировок, конечно. Было время, когда Денис Шальных не придумал ничего лучше, как набить на своем лице изображение гроба: тогда несчастная Елена Яковлева буквально молила сына, чтобы он свел этот ужас.

Неудивительно, что к молодому человеку приковано очень много внимания. Многим не понятно, как у такой интеллигентной матери мог вырасти сын будто не от мира сего. Денис Шальных пока не женат, да и, кажется, живет в свое удовольствие: качается, набивает все новые татуировки, слушает музыку и много времени проводит в социальных сетях.

Кстати, соцсети для сына Елены Яковлевой, как и для многих людей, стали вторым домом: там он делится своими фотографиями, полюбившейся музыкой и роликами. Накануне звездный наследник притащил в этот самый дом волосатого мужика – героя одного из роликов.

Денис Шальных признался, что в целом ненавидит видеоконтент, но этим не мог не поделиться – уж очень ему понравился момент, когда молодой человек слушает тяжелый рок, и манера реагирования на него.

"Но вот этот упырь оч уж хорошо передает лицом ощущения от прослушивания", – очень своеобразно похвалил парня из ролика сын Елены Яковлевой.