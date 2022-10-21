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Шоу-бизнес
"Этот день настал": в Сеть слили фото абсолютно голой Тодоренко

"Этот день настал": в Сеть слили фото абсолютно голой Тодоренко

Регина Тодоренко засветила на снимке свои прелести.
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Известная российская телеведущая, тревл-блогер и певица Регина Тодоренко ведет довольно открытый образ жизни, она постоянно общается с подписчиками в социальных сетях и делится фотографиями с путешествий. Однако на сей раз в Интернете появился снимок слишком пикантного характера.

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Кто бы мог подумать, что фото с абсолютно голой звездой телеэкранов сольет она сама. Регина Тодоренко – мать двоих детей, она воспитывает сыновей Михаила и Мирослава в браке с шоуменом Владом Топаловым. Однако, видимо, ради хайпа даже замужние женщины могут выставить на показ свои прелести.

Ведущая программы "Орел и решка" показала обнаженное тело с шикарными формами в анонсе к своему новому музыкальному альбому. "Этот день настал" – написала певица у себя в телеграмм-канале и закрепила ссылку на песни.

Регина Тодоренко сфотографировалась издалека, лежа на крыше яркого фургончика для путешествий, зарисованного граффити. Фон снимка украшали огромный каньон и горы. Впрочем, главным украшением стали все-таки анатомические детали телеведущей.

Блогерша подчеркнула, что ее новый альбом уже доступен в Сети. Регина Тодоренко призвала поклонников насладиться ее творчеством и обязательно танцевать под музыку.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2022, 09:57 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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