"Этот день настал": в Сеть слили фото абсолютно голой Тодоренко

Известная российская телеведущая, тревл-блогер и певица Регина Тодоренко ведет довольно открытый образ жизни, она постоянно общается с подписчиками в социальных сетях и делится фотографиями с путешествий. Однако на сей раз в Интернете появился снимок слишком пикантного характера.
Кто бы мог подумать, что фото с абсолютно голой звездой телеэкранов сольет она сама. Регина Тодоренко – мать двоих детей, она воспитывает сыновей Михаила и Мирослава в браке с шоуменом Владом Топаловым. Однако, видимо, ради хайпа даже замужние женщины могут выставить на показ свои прелести.
Ведущая программы "Орел и решка" показала обнаженное тело с шикарными формами в анонсе к своему новому музыкальному альбому. "Этот день настал" – написала певица у себя в телеграмм-канале и закрепила ссылку на песни.
Регина Тодоренко сфотографировалась издалека, лежа на крыше яркого фургончика для путешествий, зарисованного граффити. Фон снимка украшали огромный каньон и горы. Впрочем, главным украшением стали все-таки анатомические детали телеведущей.
Блогерша подчеркнула, что ее новый альбом уже доступен в Сети. Регина Тодоренко призвала поклонников насладиться ее творчеством и обязательно танцевать под музыку.