Кожа вздулась пузырями: болезнь превратила сына Яковлевой в мутанта

В погоне за красотой молодой мужчина теряет над собой контроль. С юных лет Денис Шальных бросается из крайности в крайность. Сначала это было увлечение татуировками, после которых черные пятна покрыли его щеки, торс, ноги и другие части тела. И хотя Елена Яковлева уговорила сына убрать рисунок гроба с лица, вскоре он ударился в новую зависимость.
Его одолела тяга к бодибилдингу, а точнее к наращиванию мышечной массы. Увлечение спортом могло бы пойти на пользу наследнику звезды, однако он выжал из возможностей максимум и опять перегнул палку.
В соцсети Денис Шальных продемонстрировал свою внешность, разместив снимки "до" и "после". На первом стареньком фото сын Елены Яковлевой предстал в мускулистым качком с довольной ухмылкой, а свежие кадры оказались жуткими. Кожа вздулась какими-то пузырями и приобрела землистый оттенок между татуировками.
Мужчина объяснил, что на фото отражены последствия болезни и трехнедельного питания рисом. За короткий срок он резко набрал вес, увеличив массу до 116 кг. Судя по кадрам, облик у него слабо походит на человеческий. Денис превратился в мутанта, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Сын Елены Яковлевой не уточнил, какой именно недуг сказался на его внешности. Однако известно, что ранее он заработал хронический геморрой, поэтому ему сделали сложную операцию — лазерную вапоризацию ануса.