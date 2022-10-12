Опустившаяся Тодоренко сунула россиянам под нос голую грудь: Очень тяжело!

Не так давно популярная телеведущая стала мамой во второй раз: звезда подарила своему мужу Владу Топалову сына, которому дали имя Мир. С момента появления на свет малыша прошло так мало времени, а артистка уже во всю работает, причем творить Регине Тодоренко не мешает даже наличие грудного ребенка.
Теледива, к слову, нередко делится с другими мамочками полезной информацией о воспитании детей. Последние публикации звезды были посвящены как раз совмещению карьеры и заботы о малыше. Супруга Влада Топалова, кажется, совсем не хочет расставаться со своим сыном, поэтому берет его с собой на съемочную площадку.
Ну, а съемки – это весьма спартанские условия, в которых малыша необходимо кормить грудью в определенное время. Но даже этот факт не останавливает знаменитую мамочку: на работе она все-таки сумела найти укромный уголок и уединиться со своим маленьким Миром.
И, конечно, теледива наглядно продемонстрировала этот процесс, опубликовав видео. К слову, свою голую грудь она сунула не только в рот малышу, но и под нос россиянам – подписчикам, которые имели удовольствие за этим наблюдать.
"Люди говорят, что с детьми на работе очень тяжело! Они абсолютно правы." – описала свои эмоции от трудового дня Регина Тодоренко.