"Заряд тепла и любви": счастливый Козловский показал оставленную ради Акиньшиной дочь

Некоторое время назад Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой. Так, ходили слухи, что актер бросил жену и дочь в Америке ради романа с Оксаной Акиньшиной. Долгое время актер никак не комментировал разрыв с избранницей. Однако потом все-таки Козловский прервал молчание и рассказал, что разошелся с Ольгой. Он заявил, что поступил несправедливо, но подробности скрыл.
Недавно артист поделился редким кадром с наследницей в своем микроблоге. На фото Данила нежно обнимает девочку и улыбается. Он заявил, что у него чудесное настроение. Несмотря на то, что и он, и дочь стали старше, между ними все равно прежние теплые отношения. Так, актер написал, что хочет поделиться "зарядом тепла и любви". Также он поздравил подписчиков с Рождеством.
Поклонники с радостью восприняли новый пост артиста в "Инстаграм". "Что за милость", "Фото и правда поднимает настроение". "Прекрасное фото", "Дань, прекрасно", "Ты самый лучший", – написали фанаты.
Напомним, что Козловский рассказывал, что ему непросто видеться с дочкой, так как она живет в другой стране. По словам актера, он старается летать в Америку как можно чаще.