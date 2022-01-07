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Шоу-бизнес
"Заряд тепла и любви": счастливый Козловский показал оставленную ради Акиньшиной дочь

"Заряд тепла и любви": счастливый Козловский показал оставленную ради Акиньшиной дочь

Данила Козловский не может проводить много времени с наследницей, так как она живет с матерью в Америке. Но на Рождество родственникам все-таки удалось воссоединиться.
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Некоторое время назад Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой. Так, ходили слухи, что актер бросил жену и дочь в Америке ради романа с Оксаной Акиньшиной. Долгое время актер никак не комментировал разрыв с избранницей. Однако потом все-таки Козловский прервал молчание и рассказал, что разошелся с Ольгой. Он заявил, что поступил несправедливо, но подробности скрыл.

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 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Недавно артист поделился редким кадром с наследницей в своем микроблоге. На фото Данила нежно обнимает девочку и улыбается. Он заявил, что у него чудесное настроение. Несмотря на то, что и он, и дочь стали старше, между ними все равно прежние теплые отношения. Так, актер написал, что хочет поделиться "зарядом тепла и любви". Также он поздравил подписчиков с Рождеством.

Поклонники с радостью восприняли новый пост артиста в "Инстаграм". "Что за милость", "Фото и правда поднимает настроение". "Прекрасное фото", "Дань, прекрасно", "Ты самый лучший", – написали фанаты.

Напомним, что Козловский рассказывал, что ему непросто видеться с дочкой, так как она живет в другой стране. По словам актера, он старается летать в Америку как можно чаще.

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Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
7 января 2022, 13:55 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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