Десятки тысяч за консультацию: народ ахнул от ценника новоявленного психолога Макеевой

Актриса Анастасия Макеева решила сменить сферу деятельности и переквалифицировалась в психолога. Теперь она называет себя специалистом в семейной психологии. Теперь она готова оказывать свои услуги любому нуждающемуся. Однако ценник артистка задрала такой, что далеко не каждый сможет посоветоваться с ней на тему личных неурядиц.
Рекламировать Макеева решила себя в историях своего "Инстаграм". По ее словам, одна консультация с разбором всех проблем поможет разрешить любую ситуацию. Однако заплатить нужно будет кругленькую сумму. Так, свои услуги звезда оценила в шестьдесят тысяч рублей – от такой суммы многие просто ахнули.
Однако некоторым подписчикам актриса дает комментарии бесплатно, отвечая на вопросы в микроблоге. Например, недавно у Анастасии спросили о причинах набора веса. Женщина заявила, что часто причиной являются невысказанные обиды.
Напомним, что не так давно артистка комментировала проблемы мужа в финансовой сфере. Так, по ее мнению, все это из-за того, что Роман долгое время не мог выражать чувства, из-за чего у него в теле образовались зажимы.