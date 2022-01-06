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Шоу-бизнес
Десятки тысяч за консультацию: народ ахнул от ценника новоявленного психолога Макеевой

Десятки тысяч за консультацию: народ ахнул от ценника новоявленного психолога Макеевой

Артистка предлагает психологическую помощь за баснословные деньги.
прочитано 469 раз

Актриса Анастасия Макеева решила сменить сферу деятельности и переквалифицировалась в психолога. Теперь она называет себя специалистом в семейной психологии. Теперь она готова оказывать свои услуги любому нуждающемуся. Однако ценник артистка задрала такой, что далеко не каждый сможет посоветоваться с ней на тему личных неурядиц.

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Анастасия Васильевна Макеева актриса

Рекламировать Макеева решила себя в историях своего "Инстаграм". По ее словам, одна консультация с разбором всех проблем поможет разрешить любую ситуацию. Однако заплатить нужно будет кругленькую сумму. Так, свои услуги звезда оценила в шестьдесят тысяч рублей – от такой суммы многие просто ахнули.

Однако некоторым подписчикам актриса дает комментарии бесплатно, отвечая на вопросы в микроблоге. Например, недавно у Анастасии спросили о причинах набора веса. Женщина заявила, что часто причиной являются невысказанные обиды.

Напомним, что не так давно артистка комментировала проблемы мужа в финансовой сфере. Так, по ее мнению, все это из-за того, что Роман долгое время не мог выражать чувства, из-за чего у него в теле образовались зажимы.

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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

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Анастасия Макеева. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
6 января 2022, 13:54 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость935355
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Психолог без образования Это круто. А интересно налог на прибыль от своих консультаций она платит? Макеиха, жди налоговую в скором времени и посадку.
Гость939024
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Гостьсли
Посмотрела бы я на того человека, кто пойдёт за помощью к макеевой. А малёк при этом будет ей помогать??????
Ну дуры-то всегда найдутся.кто-то же покупает курс "Как пить кипяток" у малообразованного полукриминального сожителя Дакоты и он уже подарки ей делает за несколько миллионов.Пока живут на свету дураки...И дальше по тексту...
Гостьсли
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Посмотрела бы я на того человека, кто пойдёт за помощью к макеевой. А малёк при этом будет ей помогать??????
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