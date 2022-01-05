"Меня вырвало": бугристый живот Даны Борисовой вызвал оторопь

Дана Борисова – скандально известная телеведущая, которая смогла вылечиться от наркотической зависимости. После чудесного исцеления женщина начала посещать различные шоу, рассказывать о своем опыте, а также давать советы.
Сейчас Дана позволила себе отдохнуть и отправилась с мамой и дочерью в солнечный Египет. Дана решила поделиться пляжными фотографиями в своем "Инстаграм". Однако, к сожалению, шикарной фигуркой у нее похвастаться не получилось. На снимках четко видны проблемные зоны звезды. Так, на животе заметна так называемая "апельсиновая корка". Несмотря на то, что Борисова попыталась на одном из кадров втянуть живот, скрыть дряблую кожу ей все равно не удалось.
Многие фолловеры не оценили внешний вид телеведущей. "Лучше не выкладывать такие фото, что там красивого?", "Меня вырвало", "Тело ужасное", "Что с животом?", "Спортом не мешало бы заняться". "Почему такое тело волнистое", "Почему живот буграми?".
Однако некоторые подписчики похвалили Дану за смелость и за отсутствие фотошопа на снимках. "Сильная, смелая и простая леди", "Неужели я вижу фото живого человека без кучи ретуши и фильтров?", "Хорошие формы", "Выглядите супер", – написали фанаты.