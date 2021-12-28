Малиновская отказалась общаться с оклеветавшей ее Борисовой: Это как пить из лужи

Тогда в одном из популярных телевизионных ток-шоу Дана Борисова, недавно прошедшая реабилитацию, заявила об аналогичной зависимости Маши Малиновской. Несмотря на желание помочь коллеге, Борисова спровоцировала серьезные проблемы в жизни Малиновской. С той поры между двумя знаменитостями пробежала черная кошка.
Спустя время Борисова и Малиновская встретились в ютуб-шоу Arena, чтобы разобраться в своем конфликте. Ведущая "Армейского магазина" сразу призналась, что она никакого зла на таит и собственных зависимостей не скрывает, поэтому и решилась говорить о проблемах коллеги.
Малиновская же в ответ призналась, что ее долго уговаривали прийти на это шоу и даже заплатили деньги. В результате она пришла, но общаться с оклеветавшей ее Борисовой, наотрез отказалась.
"Это как пить из лужи," – подчеркнула озлобленная Малиновская.
Пить из лужи Мария не захотела, но свою позицию для всех объяснила. Дело в том, что те слова Даны не только испортили ее репутацию и карьеру, но и негативно повлияли на здоровье ее матери. После заявления Борисовой журналисты приехали домой к Малиновской и прямо-таки огорошили ее родительницу. В результате бедной женщине пришлось дважды вызывать скорую. Это Малиновская простить своей обидчице не готова, к тому же, слова Борисовой она считает клеветой.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как откачавшая жир Дана Борисова обвинила коллегу в черной магии.