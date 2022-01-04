"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни

Анастасия Макеева в последнее время активно делится с подписчиками подробностями личной жизни.

Анастасия Макеева открыла для себя новые способы заработка. Так, актриса запустила собственный бренд косметики. Также она решила попробовать себя в роли "квантового психолога".

Артистка нередко общается со своими фолловерами в "Инстаграм". Недавно она поделилась секретом счастливых отношений. По мнению Макеевой, нужно возвышать мужчину, делая его королем. Избранник обязательно должен быть лидером в паре. Однако не все подписчики разделили позицию актрисы.

Чтобы полностью разъяснить свою точку зрения, звезда опубликовала целый пост в своем микроблоге. Так, она заявила, что не обязательно делать из возлюбленного короля и одновременно ему прислуживать. "Не значит терпеть унижения и когда он тебя бьет", – пояснила женщина. Оказывается, нужно быть под стать мужчине, то есть самой быть королевой. Если женщина ощущает себя великолепной, то и рядом с ней должен быть такой же шикарный возлюбленный. По мнению актрисы, нужно брать от жизни все, а не довольствоваться минимумом.

Интересно, что еще недавно звезда говорила чуть иначе. Так, Анастасия заявляла, что преклоняется перед Романом и считает его своим господином.