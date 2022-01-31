"Валенок колхозный с лицом тракториста": что не смог простить банщик развязавшей язык Волочковой

Анастасия Волочкова рассталась с банщиком Сергеем. Поклонники просят назвать причину.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова и подмосковный банщик Сергей после путешествия на Мальдивы расстались. Теперь убитая горем балерина изливает свои страдания в соцсетях. По ее словам, она уже не раз переживала подобное горе, но именно Сергей запал в ее сердце.

Что же произошло между Волочковой и возлюбленным? Прямого ответа пока никто из них не дал, но Сергей уже ждет извинений от Анастасии Волочковой. Об этом она рассказал в своем "Инстаграм". "За такое не прощают. Нормальные люди за такое извиняются", – сказал он в "Сторис".

Анастасия Волочкова уверяет, что нужна была Сергею только для пиара. Она подчеркнула, что бывший возлюбленный удалил все фотографии с ней, что ужасно ее ранит.

"Это было прекрасное совместное с Сережей и его сыном празднование Нового года и наше романтическое путешествие на Мальдивы, я светилась от счастья! Вы все это замечали!🙏 Я очень полюбила Сережу за его отношение ко мне.🙏 Я также полюбила и его сына", – написала Волочкова.

При этом балерина подчеркнула, что не позволит клеветать на Сергея. Он действительно дорог ей, и даже после расставания она намерена сохранить с ним дружбу.

"Я полюбила его всем сердцем! Но. Таковы обстоятельства…😔 Мы вынуждены перевести наши отношения романтические в русло дружбы", – отметила Волочкова.

Поклонники уверены, что Сергей не подходит Анастасии Волочковой, поэтому они и расстались. Балерина просто не смогла уважать человека, которого считает ниже своего достоинства. Да и найти себе ровню, по мнению фанатов Волочковой, ей просто невозможно.

"У нее кошка элитная породистая, а мужчины после мужа официального все сплошь непородистые"; "Хороший 😂 валенок колхозный с лицом тракториста 😂жуть 🤦прости Господи, не в обиду работникам сельского хозяйства.🙏🏻 Анастасия, Вы Прекрасный Человек, со своими музыкальными настройками, как у всякого человека имеющимися. Рожденному ползать летать не дано, это касаемо банщика 😂 посмотрите по сторонам, наверняка в Вашем окружении Богемы и Вашего уровня есть более Достойные Вас Мужчины!"; "Сергей на своей странице сказал, что Вы совершили поступок из разряда, который он не прощает. Где же правда?"; "Так я сразу сказала, Настя напьется и скажет: Кто ты и кто Я…все как обычно же…" – пишут фолловеры.