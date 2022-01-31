"Нищеброд": Борисова плюнула в повисшего на шее матери альфонса

Дане Борисовой не нравится избранник матери.

Дана Борисова обеспокоена из-за матери. Ей кажется, что она попала в любовные сети альфонса, который пользуется пожилой женщиной. Телеведущая рассказала, что кавалер ее матери поселился в их доме. Причем родительница кажется влюбленной по уши. Так, она не раз брала одежду и украшения Даны, чтобы произвести впечатление на избранника. А вот приезжий иностранец, по словам теледивы, не особо старается ради Екатерины Ивановны. Так, по дому он прохаживался в трениках. Причем сам еще был не прочь воспользоваться финансами матери Борисовой. К примеру, женщина за свой счет водила его в рестораны.

Кроме того, телеведущая считает, что возлюбленный ее родительницы врет о своем прошлом. Так, он представился шеф-поваром, однако, по признанию звезды, мог пожарить только курицу. "Он нищеброд", – с возмущением заявила звезда. Также она отметила, что спутник матери жил и питался за ее счет.

Напомним, Дана Борисова нередко комментирует поведение тех или иных людей. Например, недавно она отозвалась о скандале с участием Анастасии Волочковой, который произошел на борту самолета. Так, она считает, что балерине нужно меньше пить. Именно в этом телеведущая видит проблемы примы Большого театра.