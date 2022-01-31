Волочкова выставила окровавленную ногу: Народ в шоке

Анастасия Волочкова часто показывает поклонником, как она живет, делясь различными моментами из жизни. Так, она недавно показывала в своем блоге веселого кота Риччи, с которым играла на камеру. Сегодня балерина изрядно напугала своих подписчиков, выставив напоказ окровавленную ногу. Жутким кадром звезда поделилась в сторис своего "Инстаграм". Причем подробности травмы прима Большого театра не раскрыла.
Снимок показался фанатам Анастасии весьма странным, ведь ничто не предвещало беды. Так, несколькими историями ранее Волочкова показывала, как купается в ледяной домашней купели, тренируется возле балетного станка, а также посещает косметолога. Кто-то, возможно, мог подумать, что травма танцовщицы – последствие ссоры с ее новым возлюбленным Сергеем. А пока прима Большого театра не дала никаких комментариев, подписчикам остается только гадать, что же случилось с их любимицей.
Напомним, что Волочкова встретила своего избранника на передаче "Давай поженимся!". Причем она пришла туда не в качестве невесты, а в качестве приглашенной звезды. Несмотря на это, она не упустила возможности пообщаться лично с брутальным банщиком, на которого сразу же положила глаз. Сергей ответил взаимностью, вскоре пара съехалась. Влюбленные вместе встретили Новый год, а потом уехали отдыхать на Мальдивы.