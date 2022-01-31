Продюсер пнул неразборчивую в связях Волочкову: Карнавал позора

Александр Валов раскрыл грязную правду об Анастасии Волочковой.

В последнее время Анастасии Волочковой то и дело достается от ее бывшего продюсера, с которым она сотрудничала около одного года. Александр Валов нередко рассказывает различные неприятные подробности жизни звезды. Например, он рассказывал, что находил балерине спонсоров, за счет которых она жила.

Когда их пути разошлись, продюсер начал более подробно рассказывать о тех самых спонсорах, которые обеспечивали балерину. Так, по словам Валова, кавалеров Волочковой интересовали далеко не обычные свидания. Он заявил, что им нужна была "другая близость" с примой Большого театра. При этом он отметил, что об этом он начал узнавать позже, так как мужчины любят хвалиться своими завоеваниями. К слову, тяга продюсера взболтнуть лишнего один раз привела его к серьезным травмам. Он рассказывал, что однажды его даже избили охранники балерины.

Стоит отметить, что сейчас Валов с жалость отзывается о Волочковой. "Я наблюдаю карнавал позора", – заявил мужчина. Он сказал, что Анастасия неразборчива в своих связях, а потому начинает встречаться даже с охранниками, банщиками. Валов отметил, что такое можно назвать только на букву "Б". Он уверен, что подобное поведение никак не может красить звезду такого масштаба, как Анастасия Волочкова.