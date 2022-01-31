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Шоу-бизнес
Продюсер пнул неразборчивую в связях Волочкову: Карнавал позора

Продюсер пнул неразборчивую в связях Волочкову: Карнавал позора

Александр Валов раскрыл грязную правду об Анастасии Волочковой.
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В последнее время Анастасии Волочковой то и дело достается от ее бывшего продюсера, с которым она сотрудничала около одного года. Александр Валов нередко рассказывает различные неприятные подробности жизни звезды. Например, он рассказывал, что находил балерине спонсоров, за счет которых она жила.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Когда их пути разошлись, продюсер начал более подробно рассказывать о тех самых спонсорах, которые обеспечивали балерину. Так, по словам Валова, кавалеров Волочковой интересовали далеко не обычные свидания. Он заявил, что им нужна была "другая близость" с примой Большого театра. При этом он отметил, что об этом он начал узнавать позже, так как мужчины любят хвалиться своими завоеваниями. К слову, тяга продюсера взболтнуть лишнего один раз привела его к серьезным травмам. Он рассказывал, что однажды его даже избили охранники балерины.

Стоит отметить, что сейчас Валов с жалость отзывается о Волочковой. "Я наблюдаю карнавал позора", – заявил мужчина. Он сказал, что Анастасия неразборчива в своих связях, а потому начинает встречаться даже с охранниками, банщиками. Валов отметил, что такое можно назвать только на букву "Б". Он уверен, что подобное поведение никак не может красить звезду такого масштаба, как Анастасия Волочкова.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 10:38 Источник: "НТВ" • Требует проверки
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