Волочкова поигралась со своей киской на камеру

Анастасия Волочкова с удовольствием делится со своими подписчиками буквально каждым моментом из жизни. Недавно она показала фанатам милое видео, на котором играет со своей киской. В своем микроблоге балерина показала пушистого кота Риччи, который с удовольствием забавлялся на камеру, радуя хозяйку.
Волочкова часто показывает поклонникам любимого питомца. Так, несколькими сторис позже прима Большого театра еще раз предстала перед камерой вместе с котом и пожелала всем хорошего вечера. "Дорогие друзья, хотим вам с Риччи пожелать доброй ночи", – заявила звезда.
Напомним, что сейчас балерина во всю наслаждается жизнью. Она встретила возлюбленного и наконец-то счастлива. Интересно, что с Сергеем она познакомилась во время съемок программы на "Первом канале" "Давай поженимся!". Волочкову позвали туда в качестве приглашенной звезды, которая должна была помогать гостье с выбором жениха. Однако брутальный участник так ей понравился, что он решила познакомиться с ним. Пара быстро съехалась, а после Нового года влюбленные решили отправиться на Мальдивы.
Кстати, недавно избранника Волочковой обвинили в участии в криминальных действиях. Так, актер Дмитрий Сафронов заявил, что у него есть компромат на него. По словам Дмитрия, Сергея судили за грабеж.