"Около двух литров ушло": откачавшая жир Борисова похвасталась результатами

Мечтающая об идеальной фигуре Дана Борисова отважилась на серьезную пластическую операцию.

Только за последний год телеведущая поправилась на девять килограммов. Блондинка прибегала к разным способам похудения, но избавиться от лишнего веса никак не получалось, тогда Дана Борисова решилась на хирургическое вмешательство. Звезда сделала липомоделирование – операцию, в ходе которой лишний жир сначала откачивается из проблемных мест, а затем добавляется туда, где объема не хватает.

По прошествии определенного времени Дана Борисова похвасталась результатами в беседе с Пятым каналом.

"Около двух литров жира ушло, и из них половину примерно добавили в объем ягодиц," – откровенно рассказала знаменитость.



Сегодня блондинка уже довольна своим отражением в зеркале: талия стала заметно тоньше, ноги – стройнее. Дальше может быть еще лучше, так как, по словам проводившего операцию хирурга, окончательный результат будет заметен лишь через несколько месяцев.

Телеведущая призналась, что подобная операция стоит больших денег – не менее 600 тысяч рублей. Однако Борисовой все обошлось гораздо дешевле. Известной телеведущей подарили очень хорошую скидку. В результате за всю процедуру она заплатила примерно сто тысяч рублей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сразу после откачки жира Дана Борисова ломанулась на телевидение.