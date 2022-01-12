Борисова раздавлена страшной трагедией: Зловещее совпадение

Сегодня Россию потрясла страшная новость – в Доминикане на отдыхе от инсульта умер известный телеведущий Михаил Зеленский, который вел передачу "Прямой эфир". Врачи не смогли спасти его. Мужчине было 46 лет.
Его коллега, бывшая ведущая программы "Армейский магазин" Дана Борисова, которая была лично знакома с ним, выразила соболезнования родным и близким в связи с трагедией.
"Это вообще ужасно! Молодой, не от коронавируса умер, здоровый. Мы не были друзьями, но здоровались, общались, потому что я была на его программах", – рассказала Дана Борисова.
Также Борисова призналась, что испытывала к Михаилу Зеленскому теплые чувства. Она ценила в коллеге отличное чувство юмора, тонкое обаяние и интеллигентность. "Он был мне симпатичен", – с грустью отметила Дана Борисова.
Она добавила, что смерть Михаила Зеленского стала с ее точки зрения зловещим совпадением. Накануне 50-летие отметил Андрей Малахов, и Зеленский умер в тот же день. Это показалось Борисовой мистическим знаком.
Также она отметила, что сильно переживает за актрису Елену Проклову, у которой накануне тоже случился инсульт. По словам Даны Борисовой, все это кажется ей очень странным.