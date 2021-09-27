Изувеченная Макеева взвыла от безысходности: Все болит!

Буквально недавно Анастасия Макеева выписалась из больницы, но уже накануне вышла на сцену в мюзикле "Вий". Она исполнила роль Панночки, а поклонники остались крайне довольны игрой и вокалом знаменитости.

В своем личном блоге артистка поделилась многочисленными роликами, которые сняли ее поклонники. Они оставили множество теплых слов. Сейчас, несмотря на проблемы со здоровьем, Анастасия усердно трудится, Судя по всему, теперь ей необходим перерыв. На этот факт дива намекнула в "историях" своего личного блога.

Если накануне все ролики были посвящены сценам из мюзикла, смеху и аплодисментам, то сегодня общее настроение стало совсем другим. Анастасия Макеева с самого утра вышла на связь. Она использовала фильтр в "Инстаграме", чтобы пообщаться с поклонниками. По словам певицы, она хорошо поспала, но ощущение, что не отдыхала совсем.

Артистка заявила, что невероятно устала. "Все болит!" – дважды повторила звезда. Она рассказала, что чувствует себя очень уставшей, все тело ломит. Все дело в том, что "Вий" оказался крайне тяжелым мюзиклом и в физическом, и в моральном плане. Она отметила, что подготовка к спектаклю напомнила ей то, как спортсмены готовятся к Олимпийским играм.

Анастасия Макеева показала, что произошло с ее телом за время репетиций. Оказалось, что все ноги знаменитости покрыты крупными синяками. Она подчеркнула, что теперь ей остается только отдыхать. Напомним, вдобавок ко всему, не так давно исполнительница жаловалась на травлю в СМИ. По словам ее супруга, Романа Малькова, именно из-за этого певица в прошлый раз попала в больницу.

